Компания из Чжэцзяна намерена на электронных площадках продавать белорусскую продукцию

14 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Китай обсуждают возможность реализации белорусской продукции через площадки электронной торговли, сообщили корреспонденту БЕЛТА в генеральном консульстве нашей страны в Шанхае.

Данные вопросы рассматривались 13 июня на встрече генерального консула Беларуси Валерия Мацеля с вице-президентом компании Hangzhou Highstore Technology Co. Ltd. (провинция Чжэцзян) Ни Цзиньцзюнем. Компания входит в список экспериментальных предприятий Ханчжоуской комплексной зоны транснациональной электронной коммерции, в топ-25 электронных коммерческих платформ провинции Чжэцзян и топ-10 предприятий по обслуживанию транснациональной электронной коммерции.

На состоявшихся в белорусском загранучреждении переговорах стороны обсудили вопросы наращивания поставок белорусской пищевой продукции на рынок Китая - говядины, мяса птицы, молочной продукции. Большое внимание было уделено пути реализации этой продукции через площадки электронной коммерции данной китайской компании.-0-