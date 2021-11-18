Компания по развитию индустриального парка и Минский технопарк подписали соглашение о сотрудничестве

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" и ООО "Минский городской технопарк" подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".

В соответствии с документом стороны будут взаимодействовать в части информационного и экспертно-консультационного сотрудничества, а также в совместной организации и проведении семинаров, форумов, мастер-классов, питч-сессий, выставок, конференций, курсов, конкурсов и иных образовательных и бизнес-проектов на партнерских условиях.

"Они уже имеют успешный опыт взаимодействия, ярким примером которого является международный конкурс Startup Great Challenge, который состоялся в июне текущего года и стал одним из самых масштабных конкурсов стартап-проектов в Беларуси. Стороны также выразили уверенность, что данное соглашение даст новый толчок к плодотворному сотрудничеству", - отметили в пресс-службе.

ООО "Минский городской технопарк" - крупнейший технопарк в Беларуси, также является полноправным членом международной ассоциации научно-технологических парков IASP (с правом голоса). На данный момент в технопарке 44 предприятия-резидента. Основные направления деятельности резидентов - энергосбережение, станкостроение, машиностроение, микроэлектроника, медицинское оборудование и изделия, системы безопасности, оптико-электронные системы.-0-