Компания по развитию "Великого камня" подтвердила сертификаты EMAS и OHSAS

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" успешно прошло надзорный аудит и подтвердило международные сертификаты EMAS и OHSAS. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель генерального директора СЗАО Кирилл Коротеев.

Данные сертификации считаются в мире наиболее передовыми системами подтверждения стандартов менеджмента в соответствии с принципами устойчивого развития. Международные сертификаты качества или соответствия выдаются предприятиям и организациям, желающим подтвердить соответствие их продукции, услуг, организации производства или менеджмента европейским и мировым стандартам. EMAS свидетельствует о соблюдении экологических стандартов, а OHSAS - стандартов промышленной безопасности и охраны труда.

По словам Кирилла Коротеева, следование данным критериям дало возможность компании управлять рисками в системе менеджмента и повышать эффективность ее функционирования.

Первый замгендиректора компании напомнил, что сертификат EMAS Европейского союза Китайско-белорусский индустриальный парк получил первым в Беларуси. "Подтверждать сертификаты необходимо ежегодно. При этом требования с каждым годом все возрастают", - подчеркнул он.-0-