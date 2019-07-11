Компания RECOM инвестирует в производство солнечных батарей в Беларуси

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания RECOM, которая специализируется на возобновляемых источниках энергии, увеличит мощности, инвестировав в производство фотоэлектрических модулей в Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт компании.
Совместный проект реализуется на площадке, расположенной в 2 км от Национального аэропорта Минск. Ожидается, что завод мощностью 300 МВт в год введут в эксплуатацию в конце октября текущего года.
"Здесь будет выпускаться продукция высокого качества с использованием новейших технологий. Производство ориентировано на рынки Европы, а также США и Азии", - отмечает генеральный директор RECOM Гамлет Тунян.
По его словам, завод откроет новые возможности для развития солнечной энергетики в Беларуси. "Мы считаем, что это будет способствовать распространению культуры возобновляемых источников энергии, диверсификации энергобаланса и, конечно, созданию рабочих мест в экономике", - сказал Гамлет Тунян.
Компания RECOM зарегистрирована в Германии, сотрудничает с производителями по всему миру. Ее офисы расположены в Европе, странах Америки, Азии, на Ближнем Востоке. С белорусской стороны проект реализует ЗАО "РекомБел" - резидент Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2954 BYN
|2.29 BYN
|2.295 BYN
|USD
|2.0467 BYN
|2.032 BYN
|2.037 BYN
|RUB
|3.2091 BYN
|3.221 BYN
|3.23 BYN