Компания со швейцарским капиталом интересуется покупкой акций Банка Дабрабыт

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания со швейцарским капиталом Belstockcapital Holding Limited изучает возможности покупки акций ОАО "Банк Дабрабыт". Этот вопрос обсуждался на встрече с иностранным инвестором и представителями банка, которая прошла 11 сентября в Национальном агентстве инвестиций и приватизации, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт НАИП.

Потенциальному инвестору рассказали о возможностях банковской структуры и процедуре покупки акций.

Иностранный инвестор также интересовался возможностями государственно-частного партнерства в Беларуси. Представитель Центра ГЧП НАИП поделилась информацией о возможностях реализации проектов.

Во время встречи. Фото НАИП

"По итогам встречи компания изучит представленную информацию о возможностях покупки акций, а также о реализации проектов ГЧП в Беларуси и примет решение о дальнейших намерениях", - отметили в НАИП.

ОАО "Банк Дабрабыт" является государственным банком. Его акционерами выступают Национальный банк (99,75%) и Паритетбанк (0,25%).-0-