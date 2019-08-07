Комплекс госстандартов в области цифровой трансформации разрабатывают в Беларуси

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси разрабатывают комплекс государственных стандартов в области цифровой трансформации, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

В частности, на заседании технического комитета по стандартизации, которое прошло в начале августа на базе БелГИСС, были представлены проекты государственных стандартов "Цифровая трансформация. Термины и определения" и "Качество данных. Словарь". Их подготовка предусмотрена Планом государственной стандартизации на 2019 год.

Также прозвучали предложения по формированию аналогичного плана на 2020 год. Были рассмотрены некоторые действующие стандарты ISO/IEC, касающиеся моделей бизнес-процессов, их оценки, управления данными, процессов жизненного цикла программ. БелГИСС предложил разработку СТБ "Цифровая трансформация. Общие положения" в продолжение начатой в 2019 году работы по созданию понятийного аппарата. Документ ориентирован на представление системы взглядов, компонентов, направлений и областей применения процессов цифровой трансформации (системы).

В пресс-службе отметили, что до 16 сентября будут собираться мнения по формированию Плана государственной стандартизации на 2020 год. Кроме того, принято решение организовать онлайн-голосование по вопросу создания подкомитета по разработке комплекса стандартов "Умный город".

Технический комитет №38 "Цифровая трансформация" начал работу в 2018 году. В него входят 38 организаций, связанных с разработкой, внедрением и эксплуатацией информационных систем. В мае текущего года комитет приобрел статус зеркального комитета совместному техническому комитету Международной организации по стандартизации (ISO) и Международной электротехнической комиссии (IEC) "Информационные технологии".

Как сообщалось, в Беларуси в марте 2018 года вступил в силу декрет №8 "О развитии цифровой экономики". Документ создает правовые условия для проведения ICO, использования криптовалюты и внедрения смарт-контрактов. Беларусь становится первой в мире юрисдикцией с комплексным правовым регулированием бизнесов на основе технологии блокчейн.-0-