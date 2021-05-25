Комплексную систему поддержки экспорта и импорта создают в Беларуси

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создание комплексной системы поддержки экспорта и импорта предусмотрено постановлением Совета Министров от 22 мая 2021 года №284, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Система представлена в виде организованной совокупности информационных ресурсов и технологий, которыми будут обеспечиваться сбор, обработка, хранение, систематизация, актуализация и распространение внешнеторговой информации, взаимодействие субъектов хозяйствования, ведущих внешнеэкономическую деятельность, и национальных институтов поддержки экспорта, а также повышение эффективности использования финансовых и нефинансовых инструментов поддержки участников ВЭД, расширение доступа к механизмам такой поддержки.

Для создания и функционирования системы Банк развития Беларуси создает специализированное Агентство внешнеэкономической деятельности. Данная организация будет одним из национальных институтов поддержки экспорта, реализующим возложенные на него задачи путем взаимодействия с иными национальными институтами поддержки экспорта, госорганами и другими организациями. Деятельность агентства будет регулироваться соответствующим положением.

Агентство будет создавать и вести реестры (импорта, экспорта, конечных пользователей белорусских товаров), информацию для которых будут предоставлять участники ВЭД с участием государственной собственности. На агентство возложен ряд обязанностей, в частности по обеспечению до 31 декабря 2022 года введения в эксплуатацию электронной площадки "Одно окно ВЭД Республики Беларусь".

Ожидается, что принятые меры будут способствовать созданию благоприятных условий для внешнеэкономической деятельности, дальнейшему построению цифровой экономики в Беларуси.-0-