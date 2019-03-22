Комплектующие для концерна John Deere будут поставлять 11 предприятий Беларуси

22 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Комплектующие для немецкого концерна John Deere, выпускающего сельскохозяйственную технику, будут поставлять 11 предприятий Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"Одиннадцать белорусских и три казахстанских предприятия включены в пилотный проект по поставкам комплектующих на конвейер мирового лидера по производству сельхозтехники John Deere. Договоренности об этом достигнуты во время визита делегации Евразийской экономической комиссии на завод компании в Мангейме (Германия)", - отметили в пресс-службе.

Член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Александр Субботин подчеркнул, что достигнутые договоренности позволят не только стимулировать включение предприятий в процессы локализации иностранной техники на территории ЕАЭС, но и подготовить их к работе на мировом рынке.

John Deere - один из ведущих мировых производителей сельскохозяйственной техники. За почти двухсотлетнюю историю освоил рынки большинства стран мира, включая Россию. У компании, к примеру, есть завод по сборке комбайнов, тракторов и строительной техники в городе Домодедово Московской области. В Оренбурге расположен завод John Deere по производству посевной и почвообрабатывающей техники.-0-