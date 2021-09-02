Кому с 10.10.2021 понадобится касса? Вероятно, и вам тоже

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12:22
Первые заморозки ожидаются в Беларуси в выходные
Общество
12:21
В США в результате стрельбы в средней школе убит ученик
В мире
12:21
МИД Китая окажет безвозмездную помощь МИД Беларуси
Общество
12:21
В России за сутки выявили 18 985 случаев заражения COVID-19
В мире
12:19
В Дзержинском районе задержаны семеро минчан, разрисовавших протестной символикой тюки с соломой
Происшествия
12:13
Совместная коллегия МЧС Беларуси, Казахстана и России прошла в Караганде
Общество
12:04
Барановичский КЖБК за I полугодие более чем в 12 раз увеличил выпуск строительного раствора
Регионы
12:03
Бобруйчанин похитил строительные инструменты на Br1,5 тыс.
Происшествия
12:00
Белорусско-немецкая компания передала Брестской облбольнице реанимобиль и лазерный комплекс
Регионы
11:56
Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси 3 сентября
Общество
11:49
В Калинковичском районе нашли тело пропавшего несколько дней назад мужчины
Происшествия
11:47
Перевозчикам пришлось доплатить более Br1 млн за проезд крупной техники по дорогам Минской области
Регионы
11:46
Композиции мирового кинематографа прозвучат в Верхнем городе столицы 4 сентября
Культура
11:37
Профсоюзная первичка ГомГМУ пополнится более чем на 500 человек
Регионы
11:32
Контент еще одного Telegram-канала признан экстремистским
Происшествия
11:31
Микролабораторию для тестов на COVID-19 откроют на Центральном автовокзале в сентябре
Регионы
11:29
Хренин высоко оценил действия белорусских подразделений во время учения "Боевое содружество"
Общество
11:15
Выделение земельного участка, трудоустройство, кредитный вопрос - Соловей провел прием граждан
Регионы
11:06
В Житковичском районе мотоциклист врезался в легковушку
Происшествия
11:02
Белорусские разведчики взяли золото "Полярной звезды" на АрМИ-2021
Общество
10:55
Умер композитор Микис Теодоракис
В мире
10:54
В Китае нашли древнейшие свидетельства употребления пива
Калейдоскоп
10:46
Могилевчанину вынесен приговор за убийство таксиста 18-летней давности
Происшествия
10:42
Мать и сын пострадали в ДТП в Минском районе
Происшествия
10:40
ВОЗ: загрязнение воздуха представляет большую угрозу для продолжительности жизни людей
В мире
10:36
Из криминалиста - в музыканты. Хабиб о популярности: "Под "Ягодку малинку" танцуют даже в Африке"
Калейдоскоп
10:26
Госсекретариат Совбеза изучит, устранили ли Минспорт и Госстандарт недостатки в выполнении директивы №1
Общество
10:23
В Гомеле лжеминером оказался 16-летний подросток
Происшествия
10:21
Гигин: люди интересуются больше социально-экономическим положением, а не политикой
Общество
10:17
Кому с 10.10.2021 понадобится касса? Вероятно, и вам тоже
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02 сентября 2021, 10:17
Кому с 10.10.2021 понадобится касса? Вероятно, и вам тоже
Кому с 10.10.2021 понадобится касса?
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