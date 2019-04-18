Конференция "Экспорт в ЕС" будет посвящена нефтехимической отрасли

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежегодная отраслевая конференция, посвященная экспорту в ЕС, пройдет 23 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национального центра маркетинга МИД Беларуси.

В этом году в центре внимания окажутся вопросы белорусской нефтехимической отрасли. "Продукция предприятий концерна "Белнефтехим" занимает ключевое место в экспорте в страны Евросоюза. Цель конференции - выявление основных проблем наращивания экспорта в ЕС объемов нефтехимической продукции и определение путей их решения", - рассказали в пресс-службе.

На конференции будет проведен анализ структуры белорусского экспорта нефтехимической отрасли в ЕС, определена роль тарифных и нетарифных барьеров. Планируется также выработать комплекс мер, которые наряду с организацией новых конкурентоспособных производств позволят в среднесрочной перспективе обеспечить стабильную поставку в ЕС нефтепродуктов, экспортируемых из Беларуси.

В конференции примут участие Чрезвычайный и Полномочный Посол, представитель Постоянного представительства Беларуси при ЕС Александр Михневич, руководство предприятий концерна "Белнефтехим", Банка развития Республики Беларусь, крупных консалтинговых компаний.

Мероприятие проводится по инициативе Постоянного представительства Беларуси при ЕС. Организатор - Национальный центр маркетинга МИД Беларуси.-0-