Конфискованные акции пяти банков и четырех предприятий выставят на торги

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11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по имуществу предложит для продажи на аукционах в торговой системе ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" конфискованные акции пяти банков и четырех предприятий, сообщили БЕЛТА в ведомстве.
На торги будут выставлены акции следующих ОАО: "Банк БелВЭБ", "Белинвестбанк", "БПС-Сбербанк", "Приорбанк", "АСБ Беларусбанк", а также "Белэлектромонтаж", "Гомельская мебельная фабрика "Прогресс", "Красный Октябрь", "ПТО Медтехника".
Аукционы будут проводиться 18 октября в режиме торгов "простой аукцион". Для участия необходимо до 8 октября предоставить на биржу заявку и до 11 октября внести на текущий (расчетный) банковский счет Госкомимущества задаток.-0-