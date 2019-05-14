Конкретизированы подходы к выплате вознаграждения независимым директорам ОАО с госдолей в уставных фондах

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместная коллегия Госкомимущества и Минэкономики одобрила методические рекомендации по выплате вознаграждения независимым директорам, избранным в составы советов директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ с участием государства. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госкомимущества.

Данные методические рекомендации в республике разработаны впервые. Как пояснили в ведомстве, подходы к выплате вознаграждения независимым директорам конкретизированы с целью совершенствования корпоративного управления в акционерных обществах с участием государства. "Ожидается, что одобренные методические рекомендации позволят активизировать работу в акционерных обществах с участием государства в части корпоративного управления, в том числе путем привлечения высококвалифицированных независимых директоров", - добавили в пресс-службе.

По решению общего собрания акционеров независимым директорам в период исполнения ими своих обязанностей предлагается выплачивать вознаграждения и компенсировать расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совета). Предусматривается, что вознаграждение должно состоять из двух частей: постоянной (базовой) и переменной (бонусной). Постоянную часть вознаграждения предлагается выплачивать в размере 80% от оклада руководителя акционерного общества. Бонусная же часть будет зависеть от достижения заранее определенных количественных и качественных задач, являющихся критериями выплат стимулирующего характера для руководителя (выполнение прогнозных показателей, доведенных в установленном порядке в рамках обеспечения выполнения прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь, за достижение опережающего роста производительности труда по сравнению с ростом заработной платы и др.).

При этом в ведомстве уточняют: "Размер бонусной части вознаграждения определяется путем суммирования премий, бонусов и вознаграждений, предусмотренных условиями контракта руководителя общества за отчетный период (квартал, год), но не может превышать размер выплачиваемой постоянной части вознаграждения за этот период".

С учетом особенностей их деятельности акционерные общества на общих собраниях акционеров вправе установить также иной размер вознаграждения независимому директору.

По результатам апробации данного подхода на практике Госкомимущество совместно с Минэкономики при необходимости будут вносить в него соответствующие корректировки.-0-