Конкурентоспособность белорусских товаров на китайском рынке растет

3 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Юрий Сенько 3 февраля провел переговоры в режиме видеоконференции с министром главного таможенного управления КНР Ни Юэфэном и руководителями ведущих департаментов ведомства. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Пекине.

Во время встречи особое внимание было уделено вопросу наращивания экспортных поставок белорусских продуктов в Китай. Ни Юэфэн отметил, что в то время, когда мировая торговля демонстрировала падение, товарооборот между Беларусью и Китаем вырос. При этом основным драйвером роста белорусского экспорта стали несырьевые позиции, в частности, сельскохозяйственная и пищевая продукция, что подтверждает рост узнаваемости и конкурентоспособности белорусских товаров на китайском рынке.

Также были рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая работу совместной комиссии по таможенному и карантинному сотрудничеству, а также повышения эффективности соглашения о взаимном признании уполномоченных экономических операторов Беларуси и Китая, ускорения движения железнодорожных контейнеров в сообщении Китай - Европа через Беларусь.

Юрий Сенько подчеркнул эффективность политики, проводимой китайской таможней в области недопущения распространения коронавирусной инфекции, сокращения времени таможенного оформления и упрощения торговых процедур.-0-

Фото посльства Беларуси в Китае