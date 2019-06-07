"Конкуренция должна быть честной" - "Беллегпром" о поставках новой одежды под видом секонд-хенда

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерн "Беллегпром" выступает за честную конкуренцию на потребительском рынке Беларуси и подготовит предложения в правительство, Палату представителей, Государственный таможенный комитет по регулированию поставок в страну новой одежды под видом бывшей в употреблении, сообщила журналистам председатель концерна Татьяна Лугина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы не боимся конкуренции в части секонд-хенда и азиатских магазинов (как в народе говорят, "тюбетеек"), - отметила Татьяна Лугина. - Мы просим и будем бороться за то, чтобы конкуренция была честная, прозрачная, открытая. Чтобы товары, которые представлены в этих сетях, отвечали требованиям и нормам законодательства Беларуси".

По данным концерна, сегодня в структуре товаров, представленных в торговых залах магазинов секонд-хенда, около 70% - новые вещи. То есть под маркой изделий "секонд-хенд", которые не облагаются ввозными пошлинами, завозится новая одежда с этикетками. "Мы хотим иметь честную конкуренцию. Если хотят завозить новую одежду, пусть платят таможенную пошлину, как и наши производители при выходе в еврозону. Чтобы сегодня белорусскому производителю попасть на рынок Евросоюза, нужно заплатить пошлину минимум 12%. Почему же новая одежда из Европы у нас должна реализовываться под маркой "секонд-хенд" и не облагаться налогами", - сказала Татьяна Лугина.

Что касается азиатских магазинов, то там, по ее словам, можно встретить изделия, не соответствующие требованиям технического регламента по составу волокон и другим компонентам. При их производстве используются низкокачественные материалы, тогда как белорусские предприятия применяют натуральное сырье. Это сказывается на конечной цене продукта. По словам Татьяны Лугиной, особенно актуален вопрос по детской одежде.

"То, что мы видим в этих магазинах, наш производитель даже не может взять в производство, разрабатывать такой ассортимент", - сказала она. - Я понимаю, что все будут защищать магазины такого плана, потому что там все красиво и дешево. И сегодня все голосуют рублем за одежду одного дня: поносил, купил новую. Но если мы говорим, что все работаем в системе стандартов и контроля, соответствия тем или иным требованиям, то это должно касаться всех, в том числе азиатских магазинов".

Также у концерна есть претензии к системе контроля в таких магазинах. Мониторинги и аудиты, чтобы выявить несоответствия, проводятся. Ассортимент изымается из торговой сети, на организацию накладывается штраф. "Куда, по сути, идет этот товар? Он не утилизируется, не ликвидируется, дальше снова где-то всплывает. У нас нет прописанного на законодательном уровне алгоритма действий", - сказала Татьяна Лугина.

Подобные механизмы защиты своих производителей, борьбы с некачественными товарами применяются в других странах, в частности в России. "Правила игры и работы должны быть для всех", - сказала Татьяна Лугина.

Она подчеркнула, что одна из задач концерна - укрепить позиции отечественных производителей на рынке, сделать их узнаваемыми, в том числе предложить модели, интересные молодому поколению. Для этого в отрасль привлекаются молодые талантливые дизайнеры, предполагается более тесное сотрудничество с ними реального сектора на условиях договоров подряда. Кроме того, особое внимание будет уделено качеству подготовки специалистов маркетинговых служб, которые должны учитывать современные тенденции в торговле, развитие системы онлайн-продаж. Рассматривается возможность организации единой площадки, где смогут продавать продукцию все предприятия концерна.

"Мы должны своим пребыванием на рынке, своей стратегией продаж, маркетинговыми инструментами дать понять населению, почему оно должно покупать белорусскую одежду", - отметила Татьяна Лугина.-0-