Конкуренция внутри ЕАЭС может привести к торговым войнам - министр индустрии Казахстана

9 июля, Екатеринбург /БЕЛТА - ТАСС/. Конкуренция между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и отсутствие развития совместных производств может привести к торговым войнам. Об этом заявил министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Роман Скляр на Глобальном саммите по производству и индустриализации GMIS-2019.

"Мы однозначно не должны конкурировать между собой. Если есть какие-то лучшие компетенции у наших партнеров, то мы должны применять их. Если есть возможность производить определенные группы товаров совместно, то это лучше всего. Согласованная промышленная политика должна привести нас к промышленной кооперации", - сказал он. "Если мы отойдем от этой политики, не будем развивать промышленную кооперацию, то начнутся торговые войны внутри наших стран, что совершенно недопустимо. Союз и торговые войны - это два совершенно разных понятия", - добавил Роман Скляр.

По его словам, Казахстан нацелен развивать совместное промышленное производство в ЕАЭС. Так, вместе с российскими партнерами страна активно продвинулась в части локализации производства продукции машиностроения, подчеркнул министр.

В свою очередь министр экономики Армении Тигран Хачатрян, выступавший с казахстанским коллегой на одной сессии, обратил внимание, что государства ЕАЭС должны активно инвестировать в человеческий капитал. "Это нужно начинать делать с сегодняшнего дня. Я думаю, что мы даже несколько опоздали", - заметил Тигран Хачатрян.

Глобальный саммит по производству и индустриализации GMIS-2019 проходит в Екатеринбурге с 9 по 11 июля. По данным организаторов, о своем участии в саммите заявили более 40 стран. Ожидается, что самыми многочисленными будут делегации из ОАЭ, Китая, Германии, Австрии, США, Великобритании, Венесуэлы и Индии.-0-