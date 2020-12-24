Конкурс "Человек Дела – 2020"

23 декабря 2020 г. в Минске состоялось вручение наград лауреатам отечественного бизнес-конкурса "Человек Дела – 2020". Конкурс, давно именуемый в деловой среде "Оскаром белорусского бизнеса", проводится уже четверть века, и на сегодняшний день обладателями этого звания стали более 300 предпринимателей.
Традиция определения лучших владельцев бизнеса и топ-менеджеров Беларуси была заложена еще в 1996 году. За это время отечественная бизнес-среда сделала серьезный шаг вперед. Лауреаты конкурса, которые вносят значимый вклад в развитие внешнеэкономических связей страны, содействуют развитию ее промышленного и аграрного производства, разрабатывают и применяют инновационные технологии и бизнес-модели, были награждены почетными дипломами и призами – композицией "На коне!" известного белорусского скульптора С. Гумилевского.
Подводя итоги уходящего года, общественный совет конкурса по традиции назвал имена 12 новых обладателей звания "Человек дела – 2020", причем, что особенно приятно, треть из них – представители прекрасной половины человечества. Кроме экономических показателей, учитывались и личные качества кандидатов: креативность мышления, нацеленность на высокий результат, предпринимательский дух, инновационность и профессионализм. А также гибкость и устойчивость – необходимые условия, которые позволяют предпринимателям быть генераторами новых идей в сегодняшней модели бизнеса.
Лауреаты конкурса "Человек Дела – 2020"
Сергей Недбайлов
Директор СП "Санта Бремор" ООО – лауреат конкурса "Человек Дела – 2020" в номинации "За повышение престижа марки "Сделано в Беларуси"
Елена Антони
Председатель Правления ОАО "Небанковская кредитно-финансовая организация "ЕРИП" – лауреат конкурса "Человек Дела – 2020" в номинации "За существенный вклад в развитие финансового рынка страны"
Олег Теслюк
Директор ООО "Агропродукт" – лауреат конкурса "Человек Дела – 2020" в номинации "За активное содействие развитию агросектора Беларуси"
Луиджи Лопес
Директор ИООО "Фриза Индастри" – лауреат конкурса "Человек Дела – 2020" в номинации "За активное привлечение и эффективное использование инвестиций"
Наталья Никандрова
Представитель ИООО "Джапан Тобакко Интернэшнл ЭсЭндДи" – лауреат конкурса "Человек Дела – 2020" в номинации "За весомый вклад в развитие внешнеэкономических связей Беларуси"
Владимир Давидович
Директор ООО "Минский городской технопарк" – лауреат конкурса "Человек Дела – 2020" в номинации "За создание предприятия, подающего пример перехода на инновационный путь развития"
Евгений Вайцехович
Генеральный директор ОАО "Минский завод гражданской авиации № 407" – лауреат конкурса "Человек Дела – 2020" в номинации "За успешное применение антикризисных технологий и методов управления"
Татьяна Лисицкая
Директор агентства маркетинговых исследований МАSMI – лауреат конкурса "Человек Дела – 2020" в номинации "За высокое качество бизнес-услуг"
Александр Кохан
Директор ООО "Блюминг" – лауреат конкурса "Человек Дела – 2020" в номинации "За безукоризненное поведение в непростых рыночных ситуациях"
Иван Данченко
Генеральный директор СОАО "Коммунарка" – лауреат конкурса "Человек Дела – 2020" в номинации "За стабильную и эффективную работу на белорусском и зарубежном рынках"
Ирина Сережонок
Соучредитель и коммерческий директор ООО "Суомитрейд" – лауреат конкурса "Человек Дела – 2020" в номинации "За успешный старт в ретейл-сегменте современной технологической одежды для детей"
Илья Королевич
Директор ЧТУП "Бурштат" – лауреат конкурса "Человек Дела – 2020" в номинации "За поддержание высокого стандарта зарубежных марок на отечественном рынке".
Подробнее о Лауреатах читайте на сайте конкурса.
Фото Виктора Драчева