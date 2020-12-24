Конкурс "Человек Дела – 2020"

23 декабря 2020 г. в Минске состоялось вручение наград лауреатам отечественного бизнес-конкурса "Человек Дела – 2020". Конкурс, давно именуемый в деловой среде "Оскаром белорусского бизнеса", проводится уже четверть века, и на сегодняшний день обладателями этого звания стали более 300 предпринимателей.

Традиция определения лучших владельцев бизнеса и топ-менеджеров Беларуси была заложена еще в 1996 году. За это время отечественная бизнес-среда сделала серьезный шаг вперед. Лауреаты конкурса, которые вносят значимый вклад в развитие внешнеэкономических связей страны, содействуют развитию ее промышленного и аграрного производства, разрабатывают и применяют инновационные технологии и бизнес-модели, были награждены почетными дипломами и призами – композицией "На коне!" известного белорусского скульптора С. Гумилевского.

Основатель конкурса "Человек Дела" Виктор Жук

Подводя итоги уходящего года, общественный совет конкурса по традиции назвал имена 12 новых обладателей звания "Человек дела – 2020", причем, что особенно приятно, треть из них – представители прекрасной половины человечества. Кроме экономических показателей, учитывались и личные качества кандидатов: креативность мышления, нацеленность на высокий результат, предпринимательский дух, инновационность и профессионализм. А также гибкость и устойчивость – необходимые условия, которые позволяют предпринимателям быть генераторами новых идей в сегодняшней модели бизнеса.

Лауреаты конкурса "Человек Дела – 2020"

Сергей Недбайлов

Директор СП "Санта Бремор" ООО – лауреат конкурса "Человек Дела – 2020" в номинации "За повышение престижа марки "Сделано в Беларуси"

Елена Антони

Председатель Правления ОАО "Небанковская кредитно-финансовая организация "ЕРИП" – лауреат конкурса "Человек Дела – 2020" в номинации "За существенный вклад в развитие финансового рынка страны"

Елена Антони и председатель совета Ассоциации белорусских банков, лауреат конкурса "Человек Дела -2015" Николай Лузгин

Олег Теслюк

Директор ООО "Агропродукт" – лауреат конкурса "Человек Дела – 2020" в номинации "За активное содействие развитию агросектора Беларуси"

Луиджи Лопес

Директор ИООО "Фриза Индастри" – лауреат конкурса "Человек Дела – 2020" в номинации "За активное привлечение и эффективное использование инвестиций"

Наталья Никандрова

Представитель ИООО "Джапан Тобакко Интернэшнл ЭсЭндДи" – лауреат конкурса "Человек Дела – 2020" в номинации "За весомый вклад в развитие внешнеэкономических связей Беларуси"

Владимир Давидович

Директор ООО "Минский городской технопарк" – лауреат конкурса "Человек Дела – 2020" в номинации "За создание предприятия, подающего пример перехода на инновационный путь развития"

Евгений Вайцехович

Генеральный директор ОАО "Минский завод гражданской авиации № 407" – лауреат конкурса "Человек Дела – 2020" в номинации "За успешное применение антикризисных технологий и методов управления"

Татьяна Лисицкая

Директор агентства маркетинговых исследований МАSMI – лауреат конкурса "Человек Дела – 2020" в номинации "За высокое качество бизнес-услуг"

Александр Кохан

Директор ООО "Блюминг" – лауреат конкурса "Человек Дела – 2020" в номинации "За безукоризненное поведение в непростых рыночных ситуациях"

Награду Александру Кохану вручает гендиректор МТЗ Виталий Вовк

Иван Данченко

Генеральный директор СОАО "Коммунарка" – лауреат конкурса "Человек Дела – 2020" в номинации "За стабильную и эффективную работу на белорусском и зарубежном рынках"

Награду Ивану Данченко вручает Председатель комитета экономики Мингорисполкома Владимир Наумович

Ирина Сережонок

Соучредитель и коммерческий директор ООО "Суомитрейд" – лауреат конкурса "Человек Дела – 2020" в номинации "За успешный старт в ретейл-сегменте современной технологической одежды для детей"

Ирина Сережонок

Илья Королевич

Директор ЧТУП "Бурштат" – лауреат конкурса "Человек Дела – 2020" в номинации "За поддержание высокого стандарта зарубежных марок на отечественном рынке".

Подробнее о Лауреатах читайте на сайте конкурса.

Фото Виктора Драчева

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