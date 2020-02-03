ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 3 февраля 2020
Минск Сплошная облачность +2°C
Версия для слабовидящих
Новости
17:17 В Чаусском районе пешеход попал под колеса грузовика Происшествия
17:13 Аэропорт Мадрида возобновил работу после проверки на присутствие дронов В мире
17:05 В Бобруйске во дворе нашли тело женщины Происшествия
17:03 Все страны ЕАЭС в 2019 году уложились в норматив по уровню инфляции Экономика
17:02 Конкурс инвестпроектов малого бизнеса объявлен в Беларуси Экономика
16:50 "Russian Horror Story": Би-2 выпустили клип в стиле фильмов ужасов - видео Калейдоскоп
16:44 Благоустройство, привлечение инвесторов и подготовка к "Дажынкам" - Шерстнев о задачах мэру Витебска Регионы
16:44 ЕАЭС и АСЕАН продлят программу сотрудничества до 2025 года Экономика
16:38 Мадридский аэропорт приостановил работу из-за дронов В мире
16:36 День открытых дверей пройдет в Могилевском институте МВД 7 февраля Регионы
16:32 Маджидов: на ЧЕ по борьбе в Риме рассчитываем минимум на четыре награды Спорт
16:31 "Белорусская энциклопедия" готовит книгу к 500-летию Жировичского монастыря Культура
16:31 Самая технологичная в регионе: в Островце новоселье справила районная больница Регионы
16:26 Завершено расследование дела о разбойном нападении на двух несовершеннолетних в Минске Происшествия
16:12 В БГУ открылась китайская библиотека Общество
16:08 Молодежный профсоюзный образовательный центр открылся в Логойском районе Регионы
16:03 Правоохранители нашли у жителя Молодечненского района 6 т браги Происшествия
15:58 Центр гигиены и эпидемиологии в Шклове переехал в новое здание Регионы
15:57 БРСМ и Европейская ассоциация молодежных карт подписали договор о сотрудничестве Общество
15:43 В Столинском районе 16-летний бесправник сбил двух сверстников Происшествия
15:23 Итоги недели на белорусском валютном рынке Экономика
15:15 Матч за футбольный Суперкубок Беларуси намечен на 4 марта Спорт
15:14 В Швейцарии поезд врезался в тупиковый упор, есть пострадавшие В мире
14:53 Конкурс "Лучший экспортер" стартовал в Беларуси Экономика
14:24 Жилищные вопросы и сфера ЖКХ - Леонид Заяц провел выездной прием граждан Регионы
13:50 Белорусские медики отрабатывают действия на случай выявления пациентов с подозрением на коронавирус Общество
13:41 Минчанин воровал линзы зеркал с дорогостоящих автомобилей Происшествия
13:31 Безработных минчан приглашают 4-6 февраля на мини-ярмарки вакансий Регионы
13:29 Александра Маринина и Татьяна Устинова примут участие в международной книжной выставке в Минске Культура
13:13 Доллар и евро на торгах 3 февраля подорожали, российский рубль подешевел Экономика
Все новости
Все новости
Экономика
03 февраля 2020, 17:02

Конкурс инвестпроектов малого бизнеса объявлен в Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

3 февраля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей до 15 февраля принимает заявки на участие в конкурсе инвестиционных проектов для получения государственной финансовой поддержки, сообщили БЕЛТА в Министерстве экономики.

Участниками могут стать субъекты малого предпринимательства, зарегистрированные и ведущие свою деятельность в Беларуси, а также имеющие право на получение государственной финансовой поддержки в соответствии с указом №255 "О некоторых мерах государственной поддержки малого предпринимательства".

Инвестпроекты малого бизнеса должны быть связаны с такими направлениями, как создание, развитие и расширение производства товаров (работ, услуг); организация, развитие производства, реализация экспортно ориентированной, импортозамещающей продукции; производство продукции, направленной на энерго- и ресурсосбережение; внедрение новых технологий.

По итогам конкурса Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей планирует выделить победителям более Br621 тыс. Господдержка будет предоставляться в виде денежных средств на условиях займа в размере до Br216 тыс., а также имущества на условиях финансовой аренды (лизинга) стоимостью до Br216 тыс. При этом общая сумма финансовой поддержки одного субъекта не должна превышать Br270 тыс.

Деньги предоставляются на условиях займа на срок до пяти лет, имущество на условиях лизинга - также до пяти лет.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь господдержка инвестиции конкурс Министерство экономики
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Все страны ЕАЭС в 2019 году уложились в норматив по уровню инфляции
Во время встречи. Фото ЕЭК ЕАЭС и АСЕАН продлят программу сотрудничества до 2025 года
Итоги недели на белорусском валютном рынке
Фото из архива Конкурс "Лучший экспортер" стартовал в Беларуси
Фото из архива Доллар и евро на торгах 3 февраля подорожали, российский рубль подешевел
Михаил Мясникович. Фото из архива Первый визит в должности председателя Коллегии ЕЭК Мясникович совершит в Кыргызстан
Главное
Александр Лукашенко и Майкл Помпео во время встречи Ждать ли большего прихода США в Беларусь - Лукашенко и Помпео провели двухчасовые переговоры
С яркими впечатлениями и позитивными эмоциями - главы МИД Беларуси и Литвы провели встречу в Рымдюнах
Заключение судэксперта, права физлиц, реестры - Швед о правовых новеллах в отрасли
Белорусские медики отрабатывают действия на случай выявления пациентов с подозрением на коронавирус
Топ-новости
Глава МИД Литвы о политических разногласиях с Беларусью: это не проблема, нужно разговаривать
Макаров: у белорусско-американских отношений есть конкретная прагматичная повестка
Конкурс "Лучший экспортер" стартовал в Беларуси
Первый визит в должности председателя Коллегии ЕЭК Мясникович совершит в Кыргызстан
Хоронеко стал новым гендиректором Национального аэропорта Минск
Конкурс инвестпроектов малого бизнеса объявлен в Беларуси
Благоустройство, привлечение инвесторов и подготовка к "Дажынкам" - Шерстнев о задачах мэру Витебска
"Белорусская энциклопедия" готовит книгу к 500-летию Жировичского монастыря
В Беларуси на этой неделе похолодает
БРСМ и Европейская ассоциация молодежных карт подписали договор о сотрудничестве
В Вооруженных Силах Беларуси продолжается комплексная проверка
Жилищные вопросы и сфера ЖКХ - Леонид Заяц провел выездной прием граждан
В БГУ открылась китайская библиотека
Более 500 мероприятий пройдут во время XXVII Минской международной книжной выставки
Многие звенья местной вертикали власти нуждаются в кадровом укреплении - Сергеенко
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.