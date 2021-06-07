Конкурс "Лидер энергоэффективности – 2021" будет увлекательным

Стартовавший в марте 7-й Республиканский конкурс в сфере энергоэффективности, ресурсосбережения и экологичности "Лидер энергоэффективности Республики Беларусь – 2021" постепенно набирает обороты. Пока идет прием заявок, и у предприятий еще есть время представить свои разработки на суд экспертного жюри. Для того, чтобы было проще разобраться в том, что же ожидает участников конкурса в этом году, какие произошли изменения в конкурсной программе и в требованиях к заявкам, мы поговорили с заместителем председателя экспертного совета конкурса Еленой Жученко.

– Елена Александровна, время не стоит на месте, и хотя конкурс относительно молодой, в сфере энергоэффективности произошло много перемен. Естественно, конкурс должен их учитывать. Расскажите, что поменялось в этом году, в каком направлении сейчас развивается конкурс?

– Да, действительно, изменения в сфере большие: и в мире, и в нашей стране. Именно поэтому в этом году в конкурс добавлена новая номинация, которая называется "Зеленые технологии и продукты". Сейчас в мире очень большой интерес к теме зеленой экономики и снижению ее углеродоемкости. Странами – членами ООН в 2015 году принято Парижское соглашения об изменении климата, которое регулирует меры по снижению выбросов парниковых газов и ставит своей целью удержать рост глобальной средней температуры "намного ниже" 2 °C. Беларусь в этом вопросе тоже не отстает: страна подписала Парижское соглашение и всеми возможными экономически целесообразными способами достигает заявленного национально-определяемого вклада в сокращение выбросов парниковых газов. Соответственно, появление в конкурсе подобной номинации было закономерным и своевременным.

Хочу отметить, что конкурс развивается по всем заявленным направлениям: энергоэффективность, ресурсосбережение и экологичность. Все параметры очень взаимосвязаны между собой, все важны и востребованы.

– В прошлом году в конкурс была добавлена номинация "Цифровая трансформация, автоматизация, умные технологии". Как это направление развивается в различных секторах экономики? Какие перспективы у соответствующей номинации?

– Цифровая трансформация сейчас – один из самых актуальных вопросов, одно из самых значимых направлений развития белорусской экономики. 2 февраля 2021 Советом Министров Республики Беларусь утверждена государственная программа "Цифровое развитие Беларуси" на 2021–2025 годы. Поэтому перспективы у номинации очень большие – уже на ее старте конкурсантами были предложены весьма интересные решения. В этом году мы ждем увеличения заявок в эту номинацию, поскольку цифровая трансформация затрагивает практически все сферы народного хозяйства: решения и энергетические, и технологические, и умного города. Например, даже электронный рецепт, электронная карточка в поликлинике – это тоже цифровая трансформация.

– Расскажите подробнее о возможностях конкурса и его участников в связи с введением в эксплуатацию БелАЭС и необходимостью повышения использования электроэнергии.

– Увеличение использования электроэнергии – еще один насущный вопрос современной Беларуси. Особенно это актуально для строительной отрасли: новые жилые дома возводятся зачастую с перспективой электроотопления и обеспечения горячим водоснабжением с использованием электроэнергии. Если еще несколько лет назад электродома строились больше в порядке эксперимента, то сейчас это уже целые кварталы. Промышленные предприятия, особенно крупные, рассматривают возможность внедрения у себя электрических технологий, и многие уже перевели часть процессов на электроснабжение. Чуть хуже дела обстоят в сельской местности, на дачных участках и в коттеджных застройках – пока не везде хватает пропускной способности сетей для удовлетворения заявок всех потенциальных потребителей. Но предприятия электросетей сейчас активно работают в этом направлении, проводят мероприятия по усилению сетей, чтобы обеспечить всех желающих возможностью использования электрической энергии.

– Появились ли новые конкурсные требования в этом году?

– Принципиально требования к участникам конкурса у нас не менялись. По ряду номинаций существуют критерии, которые обусловлены нормативной документацией либо достигнутыми параметрами мировой передовой практики. На конкурс предлагается очень широкий спектр продуктов, технологий и решений, поэтому большинство заявок рассматривается коллегиально экспертным жюри. А вообще хочу заметить: порой предлагаются настолько разнообразные и интересные решения, что по ним невозможно заранее выстроить какие-то четко определенные критерии.

– Изменится ли состав участников нынешнего конкурса?

– Думаю, что и в этом году, как и ранее, определенные изменения произойдут. Частично останутся постоянные участники – некоторых мы уже видим в заявках на конкурс. Их прием еще только начался, поэтому трудно сказать, сколько будет участников – прежних и новых. Однако четко могу заверить, что нынешний конкурс будет увлекательным: уже получено около двадцати интересных заявок, в том числе предлагающих нетрадиционные, нестандартные технические решения. Кстати, и по новой нашей номинации – "Зеленые технологии и продукты" – тоже уже есть соискатели.

– Какую роль, на ваш взгляд, играют подобные конкурсы в экономике страны, меняют ли они что-то?

– Безусловно. Сразу оговорюсь, что в Беларуси достаточно жесткие законодательные требования к энергоэффективности. Поэтому у предприятий очень много наработок в этой сфере. И конкурс – как раз очень удобный способ эти наработки представить, поделиться опытом, посмотреть на достижения других. Ну и маркетингового эффекта тоже никто не отменял: предприятию гораздо проще участвовать в тендерах, расширять рынки сбыта и искать новых клиентов, имея на руках диплом победителя престижного конкурса.

Подготовлено по материалам ЦПП "Деловые медиа".

Информационный партнер Республиканского конкурса "Лидер энергоэффективности Республики Беларусь – 2021" – Белорусское телеграфное агентство БЕЛТА.