Конкурс "Лидер энергоэффективности" стартует в Беларуси

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объявлен старт республиканского конкурса "Лидер энергоэффективности Республики Беларусь", сообщил сегодня журналистам заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации - директор Департамента по энергоэффективности Михаил Малашенко в пресс-центре БЕЛТА.

Во время пресс-конференции

"Хотелось бы сегодня объявить старт конкурса. Основной темой будет цифровая трансформация энергетики. Мы выбрали это направление, потому что XXI век - век цифровизации. "Цифра" является основной движущей силой экономики и производства. Это и внедрение цифровых технологий, и автоматизация во всех сферах деятельности, и цифровизация бизнес-процессов, и автоматические системы управления технологическими процессами. Цифровизация в XXI веке коснулась каждого", - сказал Михаил Малашенко.

По мнению экспертного совета конкурса, еще одной важной темой является энергоэффективное строительство и тепловая модернизация жилых зданий. В настоящее время до 30% всех энергетических ресурсов затрачивается при эксплуатации жилья (отопление, горячее водоснабжение, вентиляция и кондиционирование). Специалисты отмечают необходимость проектирования энергоэффективных зданий и тепловой модернизации жилого фонда, а также создания новых материалов и оборудования.

Конкурс направлен на выявление и популяризацию энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, решений, оборудования, повышение энергетической эффективности. Победителями становятся знаковые в своих сегментах предприятия, опыт которых важен для развития и совершенствования экономики страны. Их успехи будут отмечены в таких номинациях, как "Энергоэффективный продукт года", "Энергоэффективная технология года", "Энергоэффективное здание года", "Использование электрической энергии для повышения эффективности энергосистемы Беларуси", "Энергоэффективные бытовые приборы и оборудование", "Технологии и проекты на основе возобновляемых источников энергии". Будут отмечены и лучшие публикации в СМИ на данную тему.

Заявки на конкурс принимаются с 15 марта по 31 августа. С 1 по 20 сентября пройдет экспертиза заявок. А церемония награждения запланирована на 9 октября 2020 года.

Организаторами конкурса выступают Департамент по энергоэффективности Госстандарта, РУП "Белорусский топливно-энергетический институт" (БЕЛТЭИ), Институт энергетики Национальной академии наук Беларуси и центр поддержки предпринимательства "Деловые медиа".-0-

Фото Сергея Шелега

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