Конкурс "Лидер энергоэффективности" выходит на финишную прямую – и еще не поздно подать заявку

Подача заявок на соискание премии за достижения в области энергоэффективности и ресурсосбережения "Лидер энергоэффективности Республики Беларусь-2021" выходит на завершающий этап. О новых номинациях и интересных проектах мы поговорили с руководителем Департамента по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации (один из организаторов конкурса) Михаилом Малашенко.

Специалист рассказал: по состоянию на 29 сентября на участие в конкурсе было подано более сотни заявок. В финал уже прошли более 30 организаций, которые представят разные продукты и решения сразу в семи номинациях.

– Немаловажно, что каждое из представленных решений применяется или его можно применить на практике. В этом году много традиционных участников. Однако немало и тех, кто решил претендовать на премию впервые. И это не только государственные предприятия – есть немало частных организаций, – отметил Михаил Малашенко.

Участники конкурса представили интересные и нетривиальные решения в области энергоэффективности. УП "Брестоблгаз" предложило на суд экспертам решение о внедрении оборудования телеметрии с использованием низкоэнергетических преобразователей давления и передачей данных по стандарту нового поколения. Идею энергоэффективной системы теплоснабжения и вентиляции торгового объекта предложило СП "Санта Импэкс Брест" ООО.

В этом году в конкурсе появилась новая номинация – "Зеленые технологии и продукты". В ее рамках заявились два участника. Один из них – "Белинвестбанк", создавший условия реализации экологичных внешнеторговых проектов клиентов бизнеса разного уровня. Другой – УП "Мингаз", разработавшее технологию модернизации системы обеспыливания брикетных прессов на торфопредприятии. Немало заявок пришло в номинацию по цифровой трансформации.

– Каждое решение, представленное на конкурс, актуально для промышленности и экономики. Это крайне важный показатель, – уточнил специалист.

Михаил Малашенко напомнил, что срок подачи заявок для участия в конкурсе заканчивается 15 октября.

– Если у вашего предприятия есть интересное решение в области энергоэффективности, то предлагаем присоединиться к соискателям престижной премии.

Новости конкурса можно найти на сайте: energokonkurs.by

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