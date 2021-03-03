Конкурс "Лучший экспортер" стартовал в Беларуси

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская торгово-промышленная палата принимает заявки на республиканский конкурс "Лучший экспортер 2020 года", сообщили БЕЛТА в БелТПП.

Как отметили в палате, "Лучший экспортер года" - это открытый, основанный на объективных данных конкурс среди отечественных предприятий - экспортеров продукции (работ, услуг) собственного производства. Его основная цель - стимулирование развития экспортно ориентированного производства и повышение престижа отечественных производителей на мировом рынке.

Конкурс является ежегодным и проводится Белорусской ТПП совместно с заинтересованными министерствами, госкомитетами, концернами, облисполкомами и Минским горисполкомом, бизнес-союзами, Национальной академией наук Беларуси, Белорусской универсальной товарной биржей, страховой компанией "Белэксимгарант" и администрацией Парка высоких технологий. "Это отличная возможность заявить о себе как об успешной и стабильно развивающейся компании. За годы проведения конкурса победителями становились как флагманы белорусской промышленности, так и предприятия малого и среднего бизнеса", - добавили в ТПП.

Конкурс проводится в 22 номинациях и состоит из двух этапов. Отборочный проводится региональными комиссиями, которые выбирают участников, имеющих лучшие показатели финансово-хозяйственной деятельности. Затем будет финальный этап, где республиканская комиссия при БелТПП определит победителей.

Для участия в отборочном этапе конкурса необходимо заполнить размещенную на сайте БелТПП конкурсную карту и направить ее в адрес одной из организаций, проводящих отборочный этап конкурса. "Желающим принять участие в конкурсе необходимо учесть, что срок передачи итогов отборочного этапа на рассмотрение республиканской конкурсной комиссией установлен не позднее 18 марта этого года", - подчеркнули в палате.-0-