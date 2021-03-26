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Экономика
26 марта 2021, 10:49

Конкурс на лучшие товары 2021 года объявлен в Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объявлен конкурс "Лучшие товары Республики Беларусь" 2021 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.

Конкурс проводится в следующих номинациях: продовольственные товары, промышленные товары для населения и изделия народных промыслов, продукция производственно-технического назначения, услуги населению.

Участвовать в нем могут юридические и физические лица, производящие продукцию и оказывающие услуги на территории Беларуси.

В каждой номинации по решению республиканской комиссии среди лауреатов конкурса могут быть определены товары для присуждения статуса "Новинка года", а также организации, которые могут быть удостоены диплома "Стабильное качество" и специальных наград "Лучший в отрасли", "Лучший в регионе".

Заявки на участие представляются до 1 сентября в секретариаты областных конкурсных комиссий, сформированные в областных центрах стандартизации, метрологии и сертификации, и Белорусский государственный институт метрологии (для Минска и Минской области).

Организации, товары которых удостоены звания лауреата конкурса, награждаются дипломом и получают право размещения логотипа конкурса на товарах и их упаковке, использования его в документации и рекламных материалах в течение двух лет.

Сведения о товарах-лауреатах размещаются на сайте Госстандарта, портале "Качество.бел" и в ежегодном иллюстрированном каталоге "Лучшие товары Республики Беларусь", который рассылается в представительства Беларуси за рубежом.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте Госстандарта (раздел "Качество и деловое совершенство").

Конкурс "Лучшие товары Республики Беларусь" проводится ежегодно с 2002 года Госстандартом вместе с облисполкомами и Мингорисполкомом. В 2021 году он объявлен в 20-й раз.-0-

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