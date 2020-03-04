Конкурс на соискание премии правительства за достижения в области качества объявлен в Беларуси

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси объявлен конкурс на соискание премии правительства за достижения в области качества, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

Премия присуждается на конкурсной основе юрлицам, независимо от форм собственности, за достижение значительных результатов в области качества и конкурентоспособности производимой продукции, оказываемых услуг или выполняемых работ, внедрение инновационных технологий и современных методов менеджмента, а также за эффективное и социально-ответственное ведение бизнеса.

Конкурс проводится по модели, соответствующей критериям Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг и модели делового совершенства Европейского фонда менеджмента качества (EFQM). "Это позволяет предприятиям-участникам строить свой подход в области менеджмента качества на принципах, применяемых их зарубежными партнерами", - отметили в Госстандарте.

Премия присуждается в пяти областях: производство непродовольственной продукции бытового назначения; производство продовольственной и сельскохозяйственной продукции; производство продукции производственно-технического назначения (кроме вооружения и военной техники); оказание услуг и выполнение работ; выполнение работ и оказание услуг в области строительства.

Определяет лауреатов и дипломантов, а также организации, удостоенные специальных наград конкурса (в номинациях "Лидерство", "Совершенство менеджмента", "Социальная ответственность"), Совет Министров.

Для организаций малого и среднего бизнеса, набравших наибольшее количество баллов среди компаний с численностью до 250 человек и не ставших лауреатами и дипломантами, предусмотрена дополнительная специальная награда "Стремление к совершенству".

Заявки и материалы для участия в конкурсе представляются до 1 июля 2020 года в секретариат комиссии, сформированный при Госстандарте.-0-