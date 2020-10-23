23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Консервная отрасль Беларуси перерабатывает около 40 видов отечественного плодоовощного сырья. Об этом сообщила заместитель начальника отдела сахарной, консервной и дрожжевой отраслей управления по производству продуктов питания концерна "Белгоспищепром" Елена Андреева во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

"Сегодня консервная отрасль перерабатывает около 40 видов отечественного сельскохозяйственного и дикорастущего сырья. Используем полуфабрикаты, концентраты и свежее сырье, не произрастающее в стране", - сказала Елена Андреева.

Отрасль ежегодно перерабатывает 70-100 тыс. т сырья. "И если по овощам объемы достаточно стабильны, то по плодам и ягодам у нас есть вопросы. Основное сырье - яблоко, и здесь мы в значительной степени зависим от их валового производства в стране. Есть вопросы и по грушам и сливам. Кроме того, востребованными на рынке становятся консервы с фасолью. Ее мы тоже вынуждены импортировать", - отметила представитель "Белгоспищепрома".-0-

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