Контейнерные перевозки по БЖД за январь-сентябрь выросли на 30%

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 700 тыс. контейнеров в ДФЭ перевезено по Белорусской железной дороге за январь - сентябрь 2020 года, это на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Перспективным направлением развития контейнерных перевозок остается сообщение Китай - Европа - Китай: за девять месяцев по Белорусской железной дороге проследовало более 380 тыс. контейнеров в ДФЭ, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Основные маршруты пропуска контейнерных поездов в сообщении Восток - Запад - Восток проходят через пограничный переход Брест/Тересполь. Контейнерный терминал станции Брест-Северный предоставляет бизнес-сообществу услуги по хранению, консолидации контейнеров и своевременной терминальной обработке. За январь - сентябрь объем перегруза на контейнерном терминале станции Брест-Северный вырос на 12% к уровню аналогичного периода 2019 года.

С учетом роста объемов контейнерных перевозок БЖД вместе с участниками рынка транспортных услуг работает над новыми маршрутами через белорусско-польские погранпереходы Брузги/Кузница Белостоцкая и Свислочь/Семянувка.

Еще одно направление работы БЖД - создание условий для развития экспортных перевозок и поставки белорусской продукции на внешние рынки сбыта железнодорожным транспортом. За девять месяцев контейнерные перевозки продукции белорусских предприятий в Китай увеличены в 1,8 раза и составили более 15 тыс. контейнеров в ДФЭ.

"БЖД заинтересована в дальнейшем взаимодействии с субъектами хозяйствования Беларуси и развитии экспортных поставок белорусской продукции на внешние рынки сбыта железнодорожным транспортом", - отметили в пресс-центре.-0-