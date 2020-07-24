24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контейнерный поезд с белорусскими пиломатериалами отправился в Китай, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня "Белтаможсервис" отправил в Китай 50 контейнеров с пиломатериалами из сосны объемом около 2 тыс. куб.м. Объединив усилия с УП "Беллесэкспорт" и Белорусской универсальной товарной биржей, наше предприятие помогает лесхозам реализовать свою продукцию в странах ближнего и дальнего зарубежья, в том числе на китайском рынке", - сказала первый заместитель генерального директора РУП "Белтаможсервис" Елена Скрипчик.

За первое полугодие предприятие отправило в КНР девять контейнерных поездов. Это более 500 контейнеров, общий объем груза - 12 тыс. т. "Так что сегодня мы отправили в Китай уже десятый поезд. Время доставки в КНР варьируется от 14 до 16 дней в зависимости от провинции. Ориентировочные сроки доставки нынешнего груза - две недели, - отметила первый заместитель гендиректора. - Номенклатура товаров весьма обширна. Сегодня это пиломатериалы, но мы поставляли и торф, льноволокно, сухую молочную продукцию, крахмал и прочее".

"Белтаможсервис" с 2016 года активно развивает проекты по инициативе "Пояс и путь" по перевозке грузов железнодорожным транспортом в составе организованных контейнерных поездов, будучи одновременно грузополучателем/грузоотправителем, сооператором и экспедитором. "Сегодня мы экономим время для наших экспортеров и оптимизируем их финансовые затраты. Если говорить о стратегических планах, то мы планируем увеличить отправки до 4 раз в месяц в области перевозки экспортных грузов железнодорожным транспортом", - поделилась планами Елена Скрипчик.

По ее словам, предприятие создало многофункциональную логистическую сеть, которая включает в себя восемь транспортно-логистических центров, подъездные пути и контейнерную площадку в Минском районе. При отправке поездов "Белтаможсервис" оказывает полный комплекс логистических услуг, включая консолидацию товара из любого уголка Беларуси на собственных терминалах, принятие заявок на перевозку, хранение и фитосанитарный контроль, предоставление подвижного состава, таможенное оформление необходимых транспортных и иных документов, опломбирование, транспортно-экспедиционное обслуживание на всем пути следования, таможенное декларирование.-0-

Фото "Белтаможсервиса"