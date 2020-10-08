8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контейнерный поезд с белорусской сухой молочной продукцией отправился в Китай, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В составе поезда - 41 контейнер, объем поставляемой продукции - порядка 2 тыс. куб.м. Товар доставят на станцию Чисуму в КНР. Поезд преодолеет более 7 тыс. км за 14 дней. "РУП "Белтаможсервис" обеспечивает полное логистическое сопровождение грузов в сообщении с КНР. Сегодня мы отправляем уже 16-й контейнерный поезд в Китай. На китайский рынок будет поставлена продукция разных белорусских компаний. Это выгодно нашим экспортерам и зарубежным покупателям. Благодаря недорогой логистике китайский потребитель получает качественную белорусскую продукцию в короткие сроки", - сказал директор Минского филиала РУП "Белтаможсервис" Александр Скачковский.

Предприятие создало многофункциональную логистическую сеть, которая включает восемь транспортно-логистических центров, подъездные пути и контейнерную площадку в Минском районе. "Белтаможсервис" с 2016 года активно развивает проекты по инициативе "Пояс и путь" по перевозке грузов железнодорожным транспортом в составе организованных контейнерных поездов, являясь одновременно грузополучателем/грузоотправителем, сооператором и экспедитором. За девять месяцев 2020 года предприятие отправило в КНР 627 контейнеров. Общий объем поставленной продукции - 17 тыс. т. Время в пути следования до пункта назначения составляет 14-16 дней. Места доставки товаров в КНР - Тайюань, Чанша, Чисуму.

"Железнодорожный транспорт - один из самых экономичных, надежных и точных способов доставки грузов, универсален при перемещении больших объемов товара на значительные расстояния, этим и объясняются его высокие рыночные показатели. Основное достоинство контейнерных железнодорожных перевозок - отсутствие дополнительных перегрузок", - отметили на предприятии.

Среди экспортируемых таким образом товаров - белорусские пиломатериалы, торф, льноволокно, сухая молочная продукция, крахмал. Продукция поставляется из разных регионов страны. В перспективе планируется увеличить частоту отправок контейнерных поездов и расширить номенклатуру отправляемых товаров.-0-

Фото Оксаны Манчук