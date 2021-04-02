Контракты до $1 млн планирует заключить "Бобруйскагромаш" с компанией Казахстана

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время делового визита в Беларусь коммерческого директора ТОО "Агро Бизнес Казахстан" Коблана Тулебаеева состоялась встреча с руководством ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минпрома.

В ходе переговоров стороны подвели итоги сотрудничества и отметили стабильную положительную динамику роста экспортных поставок. Так, в 2020 году объем реализации продукции более чем в 1,7 раза превысил показатели, достигнутые в 2019 году.

Также были определены основные направления работы на 2021-2022 годы. Казахстанский партнер выразил готовность расширить номенклатуру модельного ряда сельхозтехники, реализуемой на рынке Казахстана, за счет кормозаготовительной техники, посевных комплексов, машин для внесения удобрений и др.

По итогам визита достигнуты договоренности по заключению в ближайшее время ряда контрактов на сумму до $1 млн.

ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" является крупнейшим производителем сельскохозяйственных машин и приспособлений в странах Восточной Европы. Предприятие работает на рынке сельскохозяйственной техники с 1974 года. Ассортимент продукции насчитывает более 150 наименований. Сегодня техника холдинга поставляется более чем в 50 стран мира.-0-