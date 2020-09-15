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15 сентября 2020, 19:48

Контракты на $750 млн планируется заключить во время Форума регионов Беларуси и России

Анатолий Исаченко
Анатолий Исаченко

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контракты на $750 млн планируется заключить во время VII Форума регионов Беларуси и России, который пройдет 28-29 сентября в Минске и Минской области. Об этом рассказал заместитель председателя Совета Республики, сопредседатель оргкомитета с белорусской стороны Анатолий Исаченко во время совместного заседания организационных комитетов по подготовке и проведению форума в режиме видео-конференц-связи, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

По словам Анатолия Исаченко, такая сумма немного выше уровня прошлогоднего форума. "Наиболее крупный контракт - между ОАО "Могилевхимволокно" и российским предприятием "Авангард" на сумму свыше $30 млн, который будет подписан на пленарном заседании", - сказал он.

В этом году формат проведения форума несколько изменился. "В связи с коронавирусной ситуацией заседания секций и ряд других мероприятий в первый день пройдут в видеоформате. Во второй день мероприятие продолжится в режиме офлайн", - отметил Анатолий Исаченко.

VII Форум регионов Беларуси и России будет посвящен теме "Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России". Запланировано проведение пяти секций по нескольким тематическим направлениям: парламентское сотрудничество, совместные экономические проекты, подвиг советского народа в Великой Отечественной войне, противодействие героизации нацизма, повышение активности сельской молодежи. Пройдут также совместное заседание деловых советов Беларуси и России и экспертная сессия высокого уровня на тему "Образование как основа исторической памяти и дальнейшего интеграционного развития Союза Беларуси и России".

Вопросы регионального сотрудничества, выполнения документов, принятых на предыдущих форумах, развития научно-технического сотрудничества двух стран рассмотрят на заседании Межпарламентской комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси и Совета Федерации Федерального Собрания России по межрегиональному сотрудничеству.

Центральным событием форума станет пленарное заседание, на котором будут подведены итоги работы секций, обсуждены ключевые вопросы и принят итоговый документ. Во время пленарного заседания и встречи председателя Совета Республики и председателя Совета Федерации с руководителями регионов Беларуси и субъектов Российской Федерации запланировано подписание соглашений о сотрудничестве и коммерческих контрактов.-0-

Фото Сергея Шелега

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