Контракты на сумму около $5 млн планируют подписать на выставке "Еврорегион "Неман-2019"

6 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Представители деловых кругов и дипломатических миссий из 28 стран примут участие в бизнес-форуме и выставке-ярмарке "Еврорегион "Неман-2019" в Гродно 12-14 сентября. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в комитете экономики Гродненского облисполкома.

Республиканская универсальная выставка-ярмарка "Еврорегион "Неман-2019" пройдет в юбилейный двадцатый раз. На выставке будет представлена продукция более 100 предприятий с демонстрацией и продажей новых товаров. В число экспонентов войдут представители Китая, Вьетнама и Узбекистана.

"В рамках работы выставки-ярмарки запланировано проведение переговоров, а также подписание 7 коммерческих контрактов на сумму около $5 млн", - рассказали в комитете экономики. Кроме того, в рамках подготовки к "Еврорегиону "Неман-2019" уже было подписано контрактов на сумму около $67 млн.

Также в эти дни будет работать выставка туристических услуг. Здесь презентуют экологический, охотничий культурный, лечебно-оздоровительный потенциал Гродненской области, а также провинции Хайнань (Китай) и Подляшского воеводства (Польша).

В рамках мероприятий выставки-ярмарки пройдет День торгового советника с участием торгово-экономических служб дипломатических представительств из 28 стран. Участники ознакомятся с экономическим и инвестиционным потенциалом Гродненской области, посетят ведущие предприятия региона.

12 сентября начнет свою работу и Международный бизнес-форум "Еврорегион "Неман". Откроется он пленарным заседанием "Инвестиции. Формируя образ будущего". По итогам работы заседания запланировано подписание почти двух десятков меморандумов и соглашений по международному сотрудничеству, а также в инвестиционной и торгово-экономической сферах.

Во время работы тематических секций эксперты, бизнесмены, представители органов власти и дипломатических миссий обсудят вопросы перспективных направлений для инвестирования, развития и укрепления трансграничного сотрудничества. Также участникам форума презентуют индустриальные площадки СЭЗ "Гродноинвест". Еще одной темой для обсуждения станет развитие туризма в регионе.

В рамках юбилейной выставки-ярмарки проведут бесплатные образовательные сессии. Все желающие смогут обсудить особенности организации и проведения биржевых торгов, условия и порядок заключения внешнеэкономических сделок, вопросы диверсификации рынков сбыта товаров, услуг организаций и предприятий Беларуси в государствах Африки и многое другое.

Организаторами выступают Гродненский облисполком, Гродненский горисполком, а также Гродненское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты.-0-