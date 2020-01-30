Концепцию развития Национального аэропорта Минск планируют утвердить в ближайшее время

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концепцию развития Национального аэропорта Минск планируется утвердить в ближайшее время. Об этом заявил сегодня журналистам министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко перед началом итоговой коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

Говоря о планах по развитию транспортной отрасли, министр отметил: "Планируем утвердить концепцию развития Национального аэропорта (в ближайшее время), где должны определиться с новым терминалом: каким он должен быть, приступить к предынвестиционной проработке вопроса".

Будет также завершена реконструкция аэродрома в Орше, начнется реконструкция первой взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту.

Что касается железнодорожной отрасли, то здесь будет продолжена работа по обновлению подвижного состава на БЖД. Актуальным остается и вопрос электрификации. "Кроме того, мы сейчас активно занимаемся проектированием аэроэкспресса в Национальный аэропорт, - продолжил министр. - Это очень крупный проект, к которому мы в ближайшее время должны приступить. Сегодня ведутся предпроектные и проектные работы".

Под аэроэкспресс планируется выделить отдельный путь. Это будет новая ветка от минского вокзала в Национальный аэропорт Минск. "Нам нужно реконструировать выход из Минска, построить третий путь и новую ветку от станции Городище до Национального аэропорта (это около 18 км), - рассказал министр. - Основная цель - чтобы за полчаса можно было добраться в аэропорт из центра города. Это основные параметры проекта".

"Мы в прошлом году достигли рекордного уровня пассажиров - более 5,1 млн. Это серьезный результат, и в этом году, если продолжится динамика, которую мы видим по январю, мы приблизимся к 6 млн пассажиров в год. Соответственно, нам нужно создавать более комфортные условия для них", - подчеркнул Алексей Авраменко.-0-

Фото Сергея Шелега

Обучение пилотов в Беларуси начнется не раньше 2022 года - Авраменко Под школу пилотов, по словам министра, скорее всего, придется строить новый корпус академии. "Мы сейчас ведем переговоры с Банком развития, чтобы привлечь финансирование под этот проект", - сказал он.

Авраменко считает открытие авиарейсов между регионами неперспективным "Мы сегодня сокращаем время движения поездов между крупными городами, из Гомеля до Минска можно доехать уже за три часа. В аэропорт же нужно приезжать за два часа до вылета, потом полет, дорога из аэропорта. Получается сопоставимое время, а стоимость билета может быть дороже", - сказал министр.

Строительство нового терминала в Национальном аэропорту Минск планируется начать в 2021 году "Действующий терминал рассчитан на 7 млн пассажиров. При существующей динамике роста пассажирооборота к 2022 году мы упремся в потолок", - сказал министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко.