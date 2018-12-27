Концерн Continental в 2019 году нарастит поставки металлокорда с БМЗ

27 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" подписало с концерном Continental контракт на рекордные поставки в 2019 году. Планируется поставить 32,8 тыс. т металлокорда, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь предприятия Александр Олесик.
По словам Александра Олесика, этот объем станет максимальным за 23-летний период сотрудничества компаний. Партнерские отношения БМЗ с признанным во всем мире производителем шин начались в 1995 году с 15 тыс. т металлокорда. За годы совместной работы поставки выросли более чем в два раза.
"В текущем году БМЗ отгрузил на заводы Continental, расположенные в Германии, Румынии, Словакии, Чехии, Мексике, Эквадоре и России, почти 30 тыс. т металлокорда", - сказал пресс-секретарь.
С начала 2018 года БМЗ произвел около 91 тыс. т металлокорда. Основная часть этой продукции реализована на экспорт в 17 стран. Среди самых крупных потребителей - Россия, Германия, Чехия, Румыния и Словения.
Предприятием освоен выпуск более 100 конструкций металлокорда. Производство этой продукции началось в 1987 году с пуском сталепроволочного цеха №1. В 1991-м в эксплуатацию введен сталепроволочный цех №2, что позволило существенно увеличить производство металлокорда.
ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" - высокотехнологичное предприятие металлургической отрасли Беларуси. Структурно состоит из четырех, связанных одной технологической цепочкой производств, - сталеплавильного, прокатного, трубного, метизного и цехов инфраструктуры. Ежегодно более 80% выпускаемой БМЗ продукции отправляется на экспорт.-0-
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