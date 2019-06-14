Кооперация малого и среднего бизнеса разных стран будет содействовать его развитию - мнение

14 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Кооперация малого и среднего бизнеса приграничных регионов Беларуси и Украины будет содействовать его развитию. Такое мнение высказала руководитель Всеукраинской общественной организации "Союз православных женщин", представитель среднего бизнеса Ольга Коваленко во время международной конференции "Подиум мнений: экономика, духовность и культура - драйверы развития регионов", которое проходит сегодня в бизнес-центре СЭЗ "Гомель-Ратон", передает корреспондент БЕЛТА.

Ольга Коваленко отметила, что совместные белорусско-украинские проекты - устойчивая платформа для развития бизнеса. "Такая база позволит представителям среднего и малого бизнеса стабильно развиваться и удерживать позиции даже в условиях серьезной конкуренции", - сказала она. Также, по ее мнению, важна интеграция в социальных сферах. Не исключено, что на просторах форума в Гомеле зародятся новые проекты. Это могут быть масштабные культурно-массовые мероприятия, тренинги, программы молодежного обмена, детские фестивали.

Сегодня представители бизнеса, а также государственных, социальных, образовательных и духовных учреждений Беларуси, России и Украины прибыли в Гомель для обсуждения вопросов развития и взаимодействия в формате подиума мнений.

Приветствуя делегации, заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Конюшко подчеркнул, что Гомель традиционно является центром межрегиональных связей стран-соседей. "Подиум мнений станет еще одним связующим звеном для развития новых и укрепления существующих проектов. Для этого важно вести конструктивный диалог и налаживать взаимовыгодное сотрудничество",- сказал он.

Представители делегаций выразили полную готовность к взаимодействию. О важности кооперации на всех уровнях рассказала и руководитель нескольких общественных организаций Смоленской области, член общественной палаты Союзного государства, бизнесмен, директор торгово-гостиничного комплекса Людмила Азаренкова. "Как добрым соседям нам важно находить новые пути для сотрудничества, ведь экономика вне политики. А малый и средний бизнес - наиболее гибкий и маневренный, что важно для развития новых производств, создания рабочих мест. Мы открыты для кооперации по различным направлениям", - подчеркнула руководитель смоленской делегации, в состав которой вошли представители таких сфер, как услуги, здравоохранение, растениеводство, животноводство.

Глава администрации СЭЗ "Гомель-Ратон" Антонина Ежова отметила, что экономика, духовность и культура - основные проводники развития регионов. "Важно дать возможность представителям различных сфер из разных стран для новых встреч. Конференция станет дополнительной площадкой для общения, поиска точек соприкосновения и развития как в экономике, так в культурной и духовной сфере. Это первая встреча в таком формате. Думаю, что все получится", - уточнила она. В планах организаторов проводить мероприятие ежегодно.

В качестве фундамента для реализации совместных предприятий могут быть использованы возможности и площади свободной экономической зоны "Гомель-Ратон" с территорией более 4 тыс. га. Сегодня ее резидентами являются 70 организаций с общим штатом 30 тыс. человек. Привлекается капитал из 15 стран, продукция экспортируется в 65 стран. При этом резиденты пользуются рядом преимуществ, включая налоговые льготы, таможенные преференции, выгодную логистику.-0-