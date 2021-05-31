Кооперация, строительство, поставки техники - Макей назвал направления сотрудничества со странами Африки

31 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь считает важным не только увеличение объемов взаимной торговли, но и ее диверсификацию, использование новых инструментов в работе. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей сегодня на встрече с главами дипломатических миссий африканских государств в рамках второго Белорусско-Африканского экономического форума, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы заинтересованы в реализации проектного подхода и наращивании поставок в Африку белорусской техники, оборудования и комплектующих в рамках различных форм промышленной кооперации, в создании совместных производств по белорусским технологиям, возведении под ключ промышленных и сельскохозяйственных объектов. Перспективной сферой может стать передача технологий и предоставление инжиниринговых услуг, - сказал глава МИД. - Белорусские компании могут предложить африканским партнерам свои научно-технологические и производственные разработки, опыт модернизации энергетического, транспортного и коммуникационного секторов. Нашим африканским партнерам может быть интересен белорусский опыт в обеспечении продовольственной безопасности. В этой сфере Беларусь предлагает системный подход - от оценки местных условий ведения сельского хозяйства до поставок полной линейки техники и оборудования, удобрений и технологий. Планируемое посещение выставки "Белагро" позволит составить комплексное и разностороннее представление об имеющемся потенциале и путях его реализации".

Перспективным направлением также является дальнейшее расширение взаимодействия в сфере образования. "Африка - очень молодой континент, 60% населения составляет молодежь. Высшее образование для молодых людей как никогда важно для Африки и сможет поддерживать усилия по формированию и укреплению конкурентоспособности африканских стран в глобальном масштабе. Мы готовы предложить вашим правительствам услуги в этой сфере. Белорусские вузы готовы принимать абитуриентов для обучения по различным востребованным направлениям, включая подготовку по специальностям в сфере промышленности, сельского хозяйства и здравоохранения", - отметил министр.

Владимир Макей

Он также подчеркнул важность расширения договорно-правовой базы сотрудничества. Заключение межправительственных соглашений и договоров, находящихся на рассмотрении африканских партнеров, позволит сформировать правовую основу экономического взаимодействия в различных областях. "Нами проведены ревизия и анализ договорно-правовой базы со странами Африки, совершенствованию которой предлагается уделить особое внимание. Результаты работы отражены в нотах, которые мы передаем для вашего последующего рассмотрения, - сказал министр иностранных дел. - Одновременно мы понимаем, что у стран Африки есть свои экономические интересы в Беларуси, которые включают поставки собственной продукции в нашу страну. Ряд наших компаний имеет опыт успешного взаимодействия с африканскими партнерами по импорту в Беларусь овощей и фруктов, кофе, какао, каучука, кожи, рыбы. Мы готовы поддерживать и продвигать контакты в этом направлении. В данном случае исходим из простого постулата: наше сотрудничество - это улица с двусторонним движением, которое организовывается на взаимном уважении, равноправии и равноценном соблюдении интересов каждой из сторон".-0-

Фото Павла Орловского