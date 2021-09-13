Корчагин: санкции выполняют роль неквалифицированной конкуренции

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потери от санкций осознают и европейские партнеры в сфере переработки нефти и газа, поэтому они могут не поддержать навязываемую США политику. Об этом заявил сегодня журналистам председатель Нефтегазстройпрофсоюза России, президент Международной конфедерации Нефтегазстройпрофсоюзов Александр Корчагин на международной конференции "Влияние глобальных экономических вызовов на социально-трудовые права человека", которая проходит в Минске 13-14 сентября, передает корреспондент БЕЛТА.

"Санкции выполняют роль неквалифицированной конкуренции. Конкуренция есть всегда, но должна быть фактором экономики, а не политического действия. Мы это однозначно понимаем и против такого подхода. Причем санкции ограничивают фактор экономического развития наших компаний и наших стран. И это ограничение касается наших рабочих мест. Не только наших предприятий, российских, белорусских, - но и наших европейских коллег. Поэтому надо понимать, что и зачем мы делам. США пытаются извне навязать Европе, России, Беларуси свои условия. Но Европа и мы должны понимать, что теряем. Уверен, что наши коллеги по профсоюзной линии в полной мере нас поддержат", - сказал Александр Корчагин.

Форум собрал экспертное сообщество - это авторитетные и знаковые отечественные и зарубежные специалисты, в области международного права, представители организаций и структур ООН, судебных органов, послы зарубежных стран, депутаты, общественные деятели. В течение двух дней они обсудят инициативы для сохранения стабильности в мире и основополагающих прав людей. Одним из центральных вопросов форума станет незаконность применения экономических санкций.

По итогам конференции планируется выработка резолюции, которая будет направлена ЕС, МОТ и ООН.-0-