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03 июня 2020, 14:50

Коронавирус как предвестник мирового экономического кризиса - комментарий

Фото из архива
Фото из архива

Пандемия COVID-19 вызвала большие гуманитарные издержки во всем мире, которые продолжают расти. В результате в 2020 году прогнозируется резкое сокращение мировой экономики на 3%, что намного больше, чем во время финансового кризиса 2008-2009 годов. Такой прогноз из доклада Международного валютного фонда, посвященного перспективам развития мировой экономики, не стал неожиданностью для экспертов. Скорее, заставил задуматься - насколько глубоким будет падение каждой страны и как пройти через это с наименьшими потерями.

Аналитики JPMorgan Chase посчитали, что из-за пандемии коронавируса мировая экономика может потерять около $5,5 трлн за ближайшие два года. Чтобы представить масштаб этой суммы, достаточно сказать, что она превышает годовое производство товаров и услуг Японии. "Мир погружается в самую глубокую рецессию мирного времени с 1930-х годов, после того как из-за пандемии правительства потребовали, чтобы бизнес закрылся, а люди остались дома", - предупредили в апреле эксперты с Уолл-стрит.

Когда страны стали постепенно открываться после карантина, экономисты начали пока предварительный анализ потерь. Так, старший научный сотрудник Института Европы РАН, доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО МИД России Анна Цибулина в статье для издания "Эксперт" пишет, что ВВП Евросоюза в первом квартале сократился на 3,8%, что является самым значительным падением с начала такого рода подсчетов в 1995 году. Для сравнения ВВП США за аналогичный период сократился на 1,2%.

Наибольшее сокращение ВВП наблюдалось во Франции (минус 5,8%), Испании (минус 5,2%), Италии (минус 4,7%). Количество занятых впервые с 2013 года сократилось на 0,2%. Расходы домохозяйств и частные инвестиции сократились до исторического минимума.

Аналитик полагает, что в 2020 году экономика ЕС просядет на более чем 7%. А при наихудшем сценарии и начале второй волны пандемии падение ВВП может составить до 16%. Проблема безработицы затронет в первую очередь молодежь, малоквалифицированных работников и работников с временным трудоустройством. Сокращение объемов продаж в таких сферах, как туризм, социальная экономика, развлечения, может достигать 70%. Текстильная промышленность, транспорт, энергоемкие производства и отрасль возобновляемой энергетики также окажутся под ударом.

Не менее пессимистичные прогнозы звучат относительно американской экономики. По оценкам Бюджетного управления Конгресса США, Штатам потребуется почти 10 лет на восстановление после кризиса, вызванного пандемией коронавируса и введенными в связи с ней ограничениями.

Прогноз для экономики США на 2020-2030 годы предполагает, что объем ВВП в реальном выражении за этот период будет на 3%, или $7,9 трлн, ниже, чем ожидалось в январе текущего года.

В целом эксперты сходятся во мнении, что в этом году экономический рост в большинстве стран мира будет в отрицательной зоне. Как заявил РБК президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич, на текущий момент мировые рынки остаются турбулентными, а отчеты за первый квартал у большинства компаний хуже прошлогодних.

И пока меры по борьбе с кризисом напоминают тушение пожара бензином - его просто "заливают деньгами". "На рынки оказывает влияние приток ликвидности: Федеральная резервная система США увеличила свой баланс на $2,5 трлн, Европейский центробанк также проводит количественное смягчение. В мире создано много новых денег, которые устремились на фондовый рынок и поддерживают котировки, что в случае ухудшения реальных экономических показателей может привести к надуванию пузыря и его дальнейшему схлопыванию", - предупреждает эксперт. По его мнению, все это может трансформироваться в полноценный банковский кризис. Под ударом окажутся прежде всего развивающиеся страны и развивающиеся рынки. "Массовые суверенные дефолты - это второй важный риск для мировой экономики", - считает Виталий Манкевич.

Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш в интервью БЕЛТА и вовсе предположил, что нынешние экономические потрясения - это отложенный кризис 2008 года, а коронавирус лишь обусловил его глубину и размах.

"Сейчас вариант кризиса с гораздо большими драматическими последствиями, чем они были в 2008 году. Его возникновение было абсолютно запрограммированным, стоял только вопрос о том, когда он будет, смогут ли США дотянуть до президентских выборов. Но коронавирус дал возможность все списать на него, он оказался политически очень удобен", - отметил эксперт.

По его словам, глобальная экономика в прежней конструкции, вероятно, существовать не будет. "Чтобы быстро восстановиться, нужно понимать, что тренд на глобализацию закончился, его сменил тренд на регионализацию. И тот, кто сможет быстро переориентироваться на региональные рынки, - для нас это прежде всего евразийский рынок - тот и сможет быстрее всего нарастить свою весовую категорию", - прогнозирует Кирилл Коктыш.

Важным трендом он называет импортозамещение, потому что многие вещи станет дешевле производить на месте, нежели где-то покупать.

В такой ситуации к преимуществам Беларуси эксперт относит традиции индустриального производства, систему подготовки технических кадров и IT-сферу. "Если соединить эти компоненты, могут получиться очень интересные результаты. И самое главное, что под них будет и рыночное пространство", - подытожил доцент кафедры политической теории МГИМО.

БЕЛТА.-0-

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