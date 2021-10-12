Космос и радиационная безопасность: Кубрин о перспективах сотрудничества Беларуси и России

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель государственного секретаря Союзного государства Алексей Кубрин рассказал о перспективах сотрудничества Беларуси и России в области космоса и радиационной безопасности во время круглого стола "Экономические и экологические аспекты ядерной энергетики" на XXV Белорусском энергетическом и экологическом форуме Energy Expo 2021, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы рассматриваем проект концепции программы Союзного государства с финансированием из бюджета СГ, которая касается вопросов радиационной безопасности, экологии. Мы активно работаем в России с Минэнерго и "Росатомом" и в Беларуси - с Минэнерго, Минприроды, МЧС. Мы должны приложить все усилия, чтобы в кратчайшие сроки такая программа могла быть принята", - сказал Алексей Кубрин.

Он также затронул тему сотрудничества в сфере космоса. "Белорусский спутник сегодня работает во взаимодействии с российской спутниковой группировкой. Мы планируем рассматривать возможность наращивания такой группировки. Проекты соответствующих программ сегодня уже обсуждаются между "Роскосмосом" и Национальной академией наук Беларуси. Это позволит нам повысить качество информации", - отметил заместитель госсекретаря СГ.-0-

Кубрин: БелАЭС может обеспечить работу высокоскоростной магистрали Союзного государства