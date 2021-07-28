Костюков: за I полугодие возведено 2 млн кв.м жилья - чуть более половины от годового плана

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возведение жилья в Беларуси идет по графику, по отдельным позициям - с опережением. Об этом заявил сегодня первый заместитель министра архитектуры и строительства Игорь Костюков на на пресс-конференции "Строительная отрасль: перспективы развития" ко Дню строителя в пресс-центре БЕЛТА.

"Задание на этот год у нас 4 млн кв.м за счет всех источников финансирования, по итогам за первое полугодие возведено уже 2,04 млн кв.м. Темпы строительства составляют около 115% к аналогичному периоду 2020 года", - уточнил Игорь Костюков.

В том числе уже построено и введено в эксплуатацию 629 тыс. кв.м жилья для нуждающихся - с господдержкой (122% к уровню 2020 года), 452 тыс. кв.м - для многодетных. Возведены 56 тыс. кв.м электрических домов. Разработана республиканская программа, которая предполагает увеличение доли такого жилья с учетом ввода Белорусской АЭС.

Набирает обороты возведение арендного жилья, за первое полугодие введено 74 тыс. кв.м. Что касается индивидуального строительства, то оно тоже пользуется спросом, поэтому внимание ему уделяется достаточно. На данный момент возведено 908 тыс. кв.м.

Продолжается создание новых кварталов в городах-спутниках. За истекшее полугодие введено почти 40 тыс. кв.м жилья, из них в Смолевичах - 12,9 тыс. кв.м.

Как добавил заместитель начальника главного управления строительства и жилищной политики - начальник управления жилищной политики Александр Авраменко, соблюдается показатель стоимости одного квадрата (без учета индивидуальных застройщиков), который не должен превышать среднюю зарплату по стране. "Средняя стоимость 1 кв.м общей площади стоит Br1202, а с господдержкой - Br1109, что меньше установленного задания в Br1152", - уточнил Александр Авраменко.-0-

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