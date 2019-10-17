Костромская область заинтересована в поставках техники МАЗа, "Амкодора" и "Белкоммунмаша"

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поставку белорусской техники, выпущенной на ОАО "МАЗ", "Амкодор" и "Белкоммунмаш", на территорию Костромской области обсудили сегодня в Минске, заявил заместитель губернатора области Юрий Маков на совместном заседании рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Костромской области России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы сегодня побывали на трех предприятиях - МАЗ, "Амкодор" и "Белкоммунмаш" - с высокой культурой производства и отличной продукцией, где обсудили возможную поставку белорусской техники на территорию нашей области, - сказал замгубернатора. - Это касаемо как пассажирского транспорта, так и дорожной техники и техники для наших дорожных предприятий".

Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич подчеркнул, что с Костромской областью давно сложились достаточно добрые и теплые отношения. "Думаю, все наши совместные наработки, в том числе и поставка белорусской техники, будут развиваться и получат свое воплощение в конкретных договорах, - отметил он. - По предварительным переговорам наиболее конструктивный формат диалога установлен с "Амкодором". Мне кажется, это предприятие будет достаточно прогрессивно входить на территорию Костромской области. Но у нас много и других проектов".

Юрий Маков подчеркнул, что Минск постоянно развивается и его всегда приятно посещать. "Белорусская столица становится все лучше и лучше, чище и уютнее, - сказал он. - Между Беларусью и Костромской областью подписано соглашение, которое регламентирует отношения в сфере экономики, культуры и т.д. Меня, как заместителя, который курирует в области экономику, инвестиции и дорожную отрасль, особенно интересует экономическое сотрудничество, связанное с экспортом и импортом. Мы поставляем часть продукции в Беларусь, а Беларусь - нам. И мы действительно заинтересованы в том, чтобы такие отношения развивались".

Заместитель губернатора Костромской области отметил, что товарооборот двух стран на сегодняшний день составляет $52 млн. "Мы поставляем в республику в первую очередь продукцию деревопереработки (фанеру, ламинат и т.д.), потому что Костромская область - это лесной край, у нас много лесных предприятий, - пояснил он. - А также часть сельхозпродукции, например, крахмал для предприятий, изготавливающих напитки".

Александр Карлюкевич рассказал, что есть ряд инициатив Беларуси и Костромской области, касаемых медийного сотрудничества. "Костромская область - активный участник международного медиафорума "Партнерство во имя мира", выставки СМИ в Беларуси и других гуманитарных и культурных проектов", - добавил он.

Во время заседания обсуждались и другие вопросы перспективных направлений развития двусторонних отношений.

С белорусской стороны в заседании приняли участие представители отраслевых министерств и концернов, Банка развития, Национальной академии наук. В состав костромской делегации вошли руководители структурных подразделений администрации региона, курирующие агропромышленный комплекс, медийную сферу, а также представители промышленных организаций области.-0-