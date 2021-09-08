Ковалев: реализация союзных программ будет способствовать росту благосостояния белорусов и россиян

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реализация намеченных 28 интеграционных программ будет способствовать росту благосостояния как белорусов, так и россиян. Таким мнением с газетой "СБ. Беларусь сегодня"" поделился профессор БГУ, экономист Михаил Ковалев, сообщает БЕЛТА.

"Опасения некоторых об ухудшении экономических условий, об экспансии российского бизнеса, на мой взгляд, несостоятельны. А в целом интеграция даже после реализации этих программ останется несколько менее тесной и не будет иметь тех негативных черт, которые имеет Европейский союз. Во-первых, у нас не будет гигантского общего бюджета, как в ЕС, из-за которого все время возникают споры и дискуссии. Дело в том, что бюджет ЕС в основном формируется за счет таможенных сборов по периметру, у нас же таможенные платежи поступают в национальные бюджеты, - сказал эксперт. - Во-вторых, не предусматривается в Союзном государстве той гигантской общей брюссельской бюрократии, как в Европейском союзе".

Михаил Ковалев отметил, что такая бюрократия требует огромных денег, а наша интеграция на какие-то раздутые общие органы денег не требует.

"В-третьих, банковские системы обоих государств остаются независимыми и не будут страдать от того недостатка, который имеет место быть в Евросоюзе, где сильные немецкие, французские, скандинавские банки доминируют в небольших государствах. Более того, у нас остаются собственные валюты. Хотя, наверное, пора бы уже в рамках реализации программ подумать о союзном цифровом рубле. Очень важный момент состоит в том, что наша интеграция не затрагивает интересы третьих стран, - уверен экономист. - Это очень важно, потому что в Беларуси имеет очень сильные позиции Китай, и понятно, что он настороженно относится к нашей интеграции, как бы она не ущемила его экономические интересы здесь. Такого гарантированно не будет".

По словам профессора, есть и направления, по которым мы продвинемся дальше, чем Европейский союз. "Я имею в виду унификацию налоговых и таможенных систем. Это очень даже неплохо для бизнеса, который, работая на территории двух государств, будет иметь абсолютно одинаковые системы налогообложения. Для белорусского бизнеса это будет неплохо еще и потому, что в России чуть ниже налоги. Если мы унифицируем наши системы, это пойдет только на пользу. Понятно, что в процессе унификации налоговых систем они будут сделаны, безусловно, современными. Цифровыми, не оставят возможности уклоняться от уплаты налогов и сделают администрирование налогообложения более легким. Опасения некоторых, мол, не приведет ли интеграция к потере части суверенитета, на мой взгляд, безосновательны. Я спокоен. Пока Президентом остается Александр Григорьевич Лукашенко, Беларусь будет полностью независимым государством", - подытожил Михаил Ковалев.-0-