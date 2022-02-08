Ковальков: реальные доходы белорусов в ближайшие пять лет планируется увеличить в 1,5 раза

8 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Реальные доходы населения в ближайшую пятилетку планируется увеличить в 1,5 раза. Об этом сказал заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков на итоговой коллегии комитета по труду, занятости и социальной защите Могилевского облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

"Чтобы понимать, как меняется уровень жизни, есть такое понятие, как реальный рост доходов населения, - сказал Валерий Ковальков. - За прошедшую пятилетку реальные доходы белорусов выросли практически в 1,5 раза. Такой же темп стоит и на следующие пять лет - до 2025 года. И действительно, люди живут лучше. Я уже давно не был в Могилеве, и, въезжая в областной центр, обратил внимание, что город развивается".

Замминистра также оценил итоги работы социальной сферы региона за 2021 год. "Несмотря на то, что год был достаточно сложный, в том числе и в связи с пандемией, Могилевская область сработала хорошо, - подчеркнул он. - Обеспечен рост реальной заработной платы, трудоустроены все желающие, не допущен рост уровня безработицы, сокращается смертельный травматизм. Все обязательства государства по социальным выплатам выполнены в полном объеме и своевременно. Назначается семейный капитал, которым семьи могут воспользоваться досрочно для улучшения жилищных условий. Уделяется большое внимание социальному обслуживанию: организована доставка продуктов питания и лекарств пожилым людям, оказывается необходимая помощь в предоставлении им бытовых услуг, чтобы они меньше выходили на улицу и берегли себя".

В числе поставленных перед регионом задач на предстоящий период Валерий Ковальков отметил рост заработной платы, снижение уровня безработицы и социальное обеспечение граждан - как семей с детьми, так и пожилых людей.-0-