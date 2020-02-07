Козак: будем способствовать достижению коммерческих договоренностей на поставку нефти в Беларусь

7 февраля, Сочи /Корр. БЕЛТА/. Российское правительство будет способствовать достижению коммерческих договоренностей на поставку нефти в Беларусь, заявил журналистам заместитель руководителя Администрации Президента России Дмитрий Козак по итогам переговоров в Красной Поляне президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается поставки нефти, которая тоже была предметом обсуждения, мы будем оказывать содействие достижению соглашений между белорусскими потребителями и производителями нефти в нашей стране. Мы не можем сегодня резко поменять условия регулирования нашей нефтяной отрасли. Цены на сырую нефть формируются рынком и административно не регулируются. Это все останется. Но будем оказывать всяческое содействие достижению этих соглашений, чтобы обеспечить Беларусь необходимыми объемами нефти", - сказал Дмитрий Козак.

По его словам, российский и белорусский нефтяной рынки едины, и нефть продается на одинаковых условиях, а для предоставления скидок необходимо было бы вводить госрегулирование этого рынка: "Что мы сделать не сможем. Мы не можем постоянно менять правила игры - мы поставим в непонятное положение наши нефтяные компании. Поэтому будем способствовать достижению коммерческих договоренностей".

Дмитрий Козак по этой же причине не смог уточнить, сколько российской нефти будет поставлено в Беларусь в первом квартале текущего года. "Это все зависит от достижения договоренностей. Объемы, цену поставок мы не регулируем", - заявил он.-0-