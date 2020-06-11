Кожевенно-обувная отрасль наиболее пострадала в период пандемии - Лугина

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кожевенно-обувная отрасль наиболее пострадала в период пандемии. Об этом сегодня на видеобрифинге сообщила председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если говорить об отраслях, то из четырех - текстильной, кожевенно-обувной, трикотажной и швейной - наиболее пострадала в условиях пандемии кожевенно-обувная. Это объяснимо. У всех крупных обувных предприятий есть своя фирменная торговля или сеть магазинов. К примеру, на территории России у "Белвеста" около 400 магазинов, и с 30 марта они не работают. Это колоссальное падение товарооборота, выручки. По оценкам экспертов компании, у них и в Беларуси падение продаж на 50% к предыдущему периоду", - рассказала Татьяна Лугина.

В свою очередь трикотажные предприятия стабильно отработали этот период. На некоторых из них заработную плату подняли на 15-20%.

По словам главы концерна, сегодня уже есть подвижки на рынке, открываются границы, возобновляют работу магазины, поступают заказы. Татьяна Лугина выразила надежду, что критический минимум последствий пандемии уже пройден.-0-