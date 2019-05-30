Кожевенные предприятия Беларуси планируют выпускать продукцию малыми партиями

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия кожевенной промышленности Беларуси планируют организовать выпуск продукции малыми партиями, сообщил первый заместитель председателя концерна "Беллегпром" Вячеслав Мирусин на заседании совета концерна, передает корреспондент БЕЛТА.

Вячеслав Мирусин отметил, что по поручению главы государства в 2018 году приняты комплексные меры по увеличению использования в республике отечественных кожевенных товаров. И если в 2017 году доля белорусского кожсырья в общем объеме производства не превышала 12%, то 2018-м она увеличилась до 38,7%, в I квартале текущего года - до 41,4%. Например, в продукции предприятия "Галантэя" доля использования отечественных материалов достигает 76,5%, "Белвеста" - 49%.

"Вместе с тем результаты могут быть выше. Нужно, чтобы руководители кожевенных заводов и организаций-потребителей сырья наладили эффективное взаимодействие. По-прежнему не решен вопрос выпуска малыми партиями - над этим работаем, составлен план мероприятий. Кроме того, важно наладить выпуск востребованных видов кожтоваров. Пока сортность кожи не в полной мере устраивает покупателей", - сказал Вячеслав Мирусин.

По его словам, в концерне реализуется программа импортозамещения с участием 56 предприятий. Производство импортозамещающей продукции в I квартале увеличилось на 2%. Прорабатываются вопросы более активного применения отечественной пряжи и трикотажных полотен, полушерстяных тканей производства ОАО "Камволь".

В состав концерна "Беллегпром" входит 96 организаций, 76 из которых промышленные. Они представляют текстильную, швейную, трикотажную и кожевенно-обувную отрасли и производят 60% от общего объема производства товаров легпрома в Беларуси и 21% общего объема производства отечественных непродовольственных товаров. Общая численность работающих по концерну составляет около 50 тыс. человек. Продукция поставляется в 56 стран мира.-0-