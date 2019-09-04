Красноярский край заинтересован в создании СП с Беларусью по выпуску лесозаготовительной техники

4 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Красноярский край заинтересован в создании совместного белорусско-российского производства лесозаготовительной техники. Об этом шла речь на встрече губернатора Красноярского края Александра Усса с руководителем отделения посольства Беларуси в Красноярске Виктором Щетько и директором ООО "Амкодор-Красноярск" Александром Ковалевым на XXI Международной выставке "ЭкспоДрев-2019", сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

"Александр Усс совместно с руководителями профильных краевых министерств посетил павильоны белорусских производителей, где также обсудил дальнейшее развитие сотрудничества, - отметили в пресс-службе. - По итогам выставки был заключен ряд контрактов на поставки белорусской сельскохозяйственной и лесозаготовительной техники производства ОАО "Амкодор".

Кроме того, во время краевого Дня поля прошла выставка сельхозтехники, где были представлены образцы продукции ОАО "Гомсельмаш", "Бобруйскагромаш", "МТЗ", "Брестсельмаш" и "Амкодор".-0-

Фото посольства Беларуси в России