"Красносельскстройматериалы" в 2020 году на Br4,2 млн снизили затраты при производстве продукции

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Красносельскстройматериалы" в 2020 году на Br4,2 млн снизило затраты при производстве продукции, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт холдинга "Белорусская цементная компания" (БЦК).

"Над снижением себестоимости продукции наше предприятие работает системно по программе сокращения затрат при производстве. Так, по итогам 2020 года экономический эффект составил Br4,2 млн", - говорится в сообщении.

Как пояснили в компании, речь о целом комплексе мер. "При производстве цемента, например, мы начали использовать высокоалюминатную глину собственного месторождения, что позволило заместить импортную золошлаковую смесь. Увеличено применение угольного топлива при обжиге извести, доля использования которого достигла 85% в структуре топливного баланса. Оптимизировано использование сырьевых компонентов при производстве блоков из ячеистого бетона, это позволило снизить их себестоимость путем уменьшения норм расхода цемента, извести и тепловой энергии", - отметили в БЦК.

Кроме того, в филиале №1 "Цементный завод" при наработке сырьевой муки для изготовления цемента хороший экономический эффект был достигнут благодаря отказу от такого звена, как элеватор возврата крупки. В результате предприятие сэкономило на потребляемой электроэнергии и ремонте.

"Красносельскстройматериалы" - крупнейший производитель строительных материалов в Беларуси. Это современное многопрофильное предприятие, выпускающее продукцию в основном из собственного сырья: цемент, строительную известь, мелкогранулированный мел, блоки из ячеистого бетона и сухие строительные смеси. Постоянными потребителями продукции являются крупные строительные корпорации и фирмы Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, России, Украины и Молдовы. В состав акционерного общества входят шесть филиалов.-0-