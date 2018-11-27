Кредитный портфель малого и среднего бизнеса в Белинвестбанке вырос с начала года почти на 30 %

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кредитный портфель малого и среднего бизнеса (МСБ) в ОАО "Белинвестбанк", по данным на 1 ноября, составил около Br250 млн, увеличившись с начала года почти на 30%, сообщили БЕЛТА в пресс-службе банка.

С начала года Белинвестбанк выделил сектору МСБ новые кредиты на сумму около Br120 млн.

"Особое внимание банк уделяет работе с малым и средним бизнесом. Для этого сегмента постоянно разрабатываются новые инструменты поддержки, привлекательные кредитные продукты. Важную роль играет работа с МСБ и при сотрудничестве с крупными международными финансовыми институтами, такими как ЕБРР и Всемирный банк", - отметили в департаменте малого и среднего бизнеса.

Минувшим летом Белинвестбанк и Банк развития подписали соглашение о порядке взаимодействия в рамках финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства за счет привлеченных ресурсов Международного банка реконструкции и развития - основного кредитного учреждения Всемирного банка. Белинвестбанк приступил к практической реализации этого проекта. За счет ресурсов Всемирного банка субъекты МСБ могут приобретать основные средства для деятельности по оказанию услуг, а также для торговли и производства. Кредитные ресурсы выдаются на срок до 10 лет. Кроме того, малому и среднему бизнесу предоставляется возможность финансирования оборотного капитала сроком до 4 лет. При этом максимальная сумма финансирования инвестиционного проекта за счет средств Всемирного банка составляет $1 млн, сумма кредита на финансирование оборотного капитала - $500 тыс. Общая сумма финансирования одного субъекта МСБ - до $2,5 млн. Отличительная особенность проекта заключается в возможности получения отсрочки в погашении кредита. Еще одно значимое условие данной программы - необходимость соблюдения стандартов и политик Всемирного банка, в том числе по охране окружающей среды и закупкам.

Сотрудничество Белинвестбанка с Банком развития Беларуси началось в 2014 году. Оно позволило значительно расширить доступ к финансовой поддержке субъектов МСБ.

Белинвестбанк - один из крупнейших системообразующих банков в Беларуси. Имеет обширную региональную сеть и является одним из крупнейших эмитентов банковских платежных карточек страны.-0-