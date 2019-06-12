Кредиторам нужно чаще использовать механизм взысканий с антикризисных управляющих - Минэкономики

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кредиторам нужно чаще использовать механизм имущественных взысканий с антикризисных управляющих. С таким предложением выступил заместитель директора Департамента по санации и банкротству Министерства экономики Станислав Садовников во время круглого стола с участием представителей Верховного суда, Министерства финансов, Белорусской ассоциации страховщиков, представителей и руководителей страховых компаний, научного и адвокатского сообщества, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Станислав Садовников отметил, что механизм защиты имущественных прав участников дел о банкротстве путем взыскания убытков с антикризисных управляющих бизнесом пока не оценен, а страховые выплаты, связанные с гражданской ответственностью антикризисных управляющих, носят единичный характер. Это вызвано тем, что кредиторы вместо инициирования искового производства о возмещении убытков, как правило, обращаются с жалобами или сообщениями об административном правонарушении со стороны антикризисного управляющего в государственные органы.

В связи с этим замдиректора департамента подчеркнул необходимость расширения практики имущественных взысканий с антикризисных управляющих, чьими действиями причинен ущерб интересам кредиторов, в рамках искового производства. По его мнению, это позволит защитить интересы кредиторов в процедуре банкротства.-0-