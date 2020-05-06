"Кричевцементношифер" в I квартале увеличил экспорт продукции на более чем 40%

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 6 мая 2020
Минск Сплошная облачность +12°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:09 Нацбанк пояснил порядок кредитования банков для поддержки ликвидности Экономика
13:09 БГПУ и музей истории ВОВ подписали договор о сотрудничестве Общество
12:52 Акциями, онлайн-флешмобами и фейерверком отпразднуют 75-летие Победы в Могилеве Регионы
12:51 Велодорожки в Щучине и ремонт моста в Гродно: Владимир Кравцов провел прямую линию Регионы
12:40 Некоторые работники здравоохранения освобождены от уплаты нотариального тарифа Общество
12:29 Производство расходных материалов для учреждений здравоохранения организовали в БГУ Общество
12:29 Маркович: мы не должны позволить забыть Великую Победу и исказить правду о страшной войне Общество
12:27 Гомельчанина приговорили к 4 годам за поджог авто бывшей жены Происшествия
12:18 Прокатила на капоте: в Вороновском районе устанавливают обстоятельства необычного ДТП Происшествия
12:18 Пять танков Т-72Б3 поступили в Вооруженные Силы Беларуси Общество
12:15 Словакия ранее запланированного срока ослабляет карантин В мире
12:13 Академия управления проводит онлайн-курс по технологиям электронного правительства для Туркменистана Технологии
12:10 Премьер-министры стран Балтии договорились об открытии границ В мире
12:10 Фотоальбом "Раритеты военно-исторических музеев Беларуси и России" презентован в Минске Культура
12:05 В Беларуси выздоровели и выписаны 4388 пациентов с COVID-19 Общество
11:51 Обвиняемый в убийстве женщины в Минске раскаялся в содеянном Происшествия
11:39 "Кричевцементношифер" в I квартале увеличил экспорт продукции на более чем 40% Экономика
11:25 В белорусской армии начался отбор снайперов на АрМИ-2020 Общество
11:23 Героизм и подвиг белорусского народа нужно хранить в памяти - Шумилин Общество
11:15 На Белорусскую АЭС доставлено ядерное топливо Общество
11:14 Житель Сенно незаконно наловил рыбы более чем на Br21 тыс. Происшествия
11:13 Белорусские школьники стали призерами всемирной олимпиады "Великая Победа" Общество
11:12 Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 7 мая Общество
11:10 В Малорите за ночь выпало больше декадной нормы осадков Регионы
11:07 Забыть о Победе мы ни в коем случае не можем - Лаппо Общество
11:06 Кочанова примет участие в видеоконференции к 75-летию Великой Победы Общество
11:03 В Беларуси скорректировали перечень пунктов пропуска через границу Общество
11:01 Россия вошла в топ-5 стран по числу заразившихся COVID-19 В мире
10:52 На стройке предприятия в Березовском районе случился пожар Происшествия
10:47 В Лепельском районе женщина наладила дома производство самогона Происшествия
Все новости
Все новости
Экономика
06 мая 2020, 11:39

"Кричевцементношифер" в I квартале увеличил экспорт продукции на более чем 40%

Фото kcsh.by
Фото kcsh.by

6 мая, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. ОАО "Кричевцементношифер" в январе - марте 2020 года увеличило экспорт продукции на 40,5% до $4,267 млн. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор предприятия Владимир Корчевский.

По его информации, в I квартале "Кричевцементношифер" увеличил объем производства товарной продукции в фактических отпускных ценах на 21,9% - почти до Br37,5 млн. За этот период потребителям отгрузили более 302 тыс. т цемента, темп роста продаж цемента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года достиг показателя 122,3%. Запасы готовой продукции по сравнению со среднемесячным объемом производства составили 43,7%, в январе - марте 2019 года этот показатель был на уровне 61%. В основной капитал за I квартал нынешнего года было инвестировано Br614 тыс. Выполнен целевой показатель по энергосбережению (минус 2). Материалоемкость продукции снижена на 12,7%, что свидетельствует об эффективности использования материальных ресурсов на предприятии. Выручка от продаж за этот период составила Br41,3 млн.

За январь – март 2020 года загрузка производственных мощностей составила 78,2%. Это один из ведущих показателей, характеризующих работу предприятия, так как является индикатором производительности и дает возможность оценить эффективность используемых технологий и методов работы, выявить проблемы с рациональной эксплуатацией машин, отметил руководитель предприятия.

"По итогам работы за первые три месяца 2020 года рост прибыли был запланирован в размере Br598 тыс., а фактически составил плюс Br3,9 млн. Выросла и рентабельность продаж. Размер прибыли на одного работающего показывает, насколько эффективно и прибыльно предприятие ведет деятельность. Рост этого показателя указывает на положительные тенденции в развитии акционерного общества. Так, выручка на одного среднесписочного работника достигла Br48,7 тыс., темп роста - 139,8%", - сообщил Владимир Корчевский. Генеральный директор подчеркнул, что важнейшее условие повышения эффективности производства - опережающий рост производительности труда по сравнению с ростом средней заработной платы. Коэффициент темпа роста производительности труда к росту среднемесячной зарплаты на этом предприятии по итогам I квартала текущего года составил 1,19%, что позволяет повышать размер заработной платы. В акционерном обществе среднемесячная зарплата за январь - март 2020 года составила Br1042,5 (темп роста - 117,7%), за март - Br1262,4.

"Предприятие работает стабильно. Теперь перешли к плановому ремонту, но перед этим создали необходимый для производства цемента запас клинкера. Поэтому временная приостановка производства клинкера никак не повлияла на продажу продукции. Стабильно отгружаем потребителям по 5 тыс. т цемента в сутки, а в апреле доходило и до 6 тыс.т. Налоги государству уплачены, зарплата полностью и своевременно выплачена. Коллектив трудится, серьезных проблем нет. Можно сделать вывод, что, несмотря на нынешние трудности, связанные с распространением коронавирусной инфекции, спрос на продукцию не уменьшается", - прокомментировал итоги работы генеральный директор акционерного общества Владимир Корчевский.

Положительную динамику развития производства демонстрируют и филиалы акционерного общества, среди них "Барановичский КЖБК", "Завод сборного железобетона №3 г. Витебска", "Молодечножелезобетон", "Новополоцкжелезобетон" и "Рогачевжелезобетон". "Вклад филиалов в консолидированную выручку ОАО составил 32,6%, объем промышленного производства сложился за I квартал на уровне Br17 млн. и увеличился на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из 5 филиалов 3 получили чистую прибыль, а по прогнозам, за полугодие все филиалы выйдут на устойчивый положительный результат", - сообщил генеральный директор.

Владимир Корчевский также рассказал, что предприятие постоянно развивается, вводятся новые объекты. В начале апреля этого года завершилась реконструкция повышенного пути. "Работы по реконструкции объекта начались в июне 2019 года, а в марте 2020-го уже закончили основные работы. Благодаря этому исключена возможность смешивания принимаемых сыпучих грузов (каменный уголь, торфобрикет) и отлажена их сортировка для соблюдения технологической дисциплины. Применяемые инженерные и технологические решения позволят сократить время использования железнодорожных вагонов под грузовыми операциями, а значит - увеличить оборачиваемость вагонов, - рассказал он. - Продуманная стратегия, рациональное использование материалов и правильно принятые решения технической службы позволили провести реконструкцию этого объекта со значительной экономией денежных средств".

Для оптимизации выгрузки дров, применяемых для котельной на местных видах топлива, и штучных материалов смонтирован козловой кран. Это позволит уменьшить затраты при выгрузке и уйти от использования наемной техники, пояснил руководитель предприятия.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
предприятие экспорт
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Нацбанк пояснил порядок кредитования банков для поддержки ликвидности
Фото из архива Экспорт белорусской сельхозпродукции в I квартале вырос на 9,8%
Белинвестбанк вошел в список ТОП-20 Most Innovative Banks для МСБ в своем регионе
Фото из архива Новый рекорд суточной проходки установили в "Белоруснефти"
Фото МАЗ МАЗ создал первый электробус
Фото из архива Минтранс установил тарифы на электронные виньетки за проезд по платным дорогам
Главное
Александр Лукашенко "Очень впечатляет" - Лукашенко оценил разработки белорусских ученых по развитию электротранспорта
В Беларуси выздоровели и выписаны 4388 пациентов с COVID-19
Правительство уточнило правила самоизоляции
Белинвестбанк вошел в список ТОП-20 Most Innovative Banks для МСБ в своем регионе
Топ-новости
На Белорусскую АЭС доставлено ядерное топливо
Глинская: примерно через месяц Беларусь выйдет на устойчивое снижение заболеваемости COVID-19
Кочанова примет участие в видеоконференции к 75-летию Великой Победы
"Парк Челюскинцев": доступные квартиры – в престижном столичном комплексе!
Запреты на посещение лесов будут сняты по всей стране в ближайшее время - Минлесхоз
Онлайн-конференция о применении антимонопольного законодательства пройдет 7 мая в пресс-центре БЕЛТА
Некоторые работники здравоохранения освобождены от уплаты нотариального тарифа
БИСИ запустил сайт с историями аналитиков о родных, прошедших Великую Отечественную войну
Забыть о Победе мы ни в коем случае не можем - Лаппо
Белорусские школьники стали призерами всемирной олимпиады "Великая Победа"
Пять танков Т-72Б3 поступили в Вооруженные Силы Беларуси
Минтранс установил перечень внутренних водных путей для судоходства
"Белпочта" выплатит пенсии за 9 мая досрочно
Сергей Ковалев возглавил минскую федерацию футбола
РЕПОРТАЖ: "Цветы Великой Победы" объединяют белорусов всех поколений
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.