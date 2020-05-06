"Кричевцементношифер" в I квартале увеличил экспорт продукции на более чем 40%

6 мая, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. ОАО "Кричевцементношифер" в январе - марте 2020 года увеличило экспорт продукции на 40,5% до $4,267 млн. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор предприятия Владимир Корчевский.

По его информации, в I квартале "Кричевцементношифер" увеличил объем производства товарной продукции в фактических отпускных ценах на 21,9% - почти до Br37,5 млн. За этот период потребителям отгрузили более 302 тыс. т цемента, темп роста продаж цемента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года достиг показателя 122,3%. Запасы готовой продукции по сравнению со среднемесячным объемом производства составили 43,7%, в январе - марте 2019 года этот показатель был на уровне 61%. В основной капитал за I квартал нынешнего года было инвестировано Br614 тыс. Выполнен целевой показатель по энергосбережению (минус 2). Материалоемкость продукции снижена на 12,7%, что свидетельствует об эффективности использования материальных ресурсов на предприятии. Выручка от продаж за этот период составила Br41,3 млн.

За январь – март 2020 года загрузка производственных мощностей составила 78,2%. Это один из ведущих показателей, характеризующих работу предприятия, так как является индикатором производительности и дает возможность оценить эффективность используемых технологий и методов работы, выявить проблемы с рациональной эксплуатацией машин, отметил руководитель предприятия.

"По итогам работы за первые три месяца 2020 года рост прибыли был запланирован в размере Br598 тыс., а фактически составил плюс Br3,9 млн. Выросла и рентабельность продаж. Размер прибыли на одного работающего показывает, насколько эффективно и прибыльно предприятие ведет деятельность. Рост этого показателя указывает на положительные тенденции в развитии акционерного общества. Так, выручка на одного среднесписочного работника достигла Br48,7 тыс., темп роста - 139,8%", - сообщил Владимир Корчевский. Генеральный директор подчеркнул, что важнейшее условие повышения эффективности производства - опережающий рост производительности труда по сравнению с ростом средней заработной платы. Коэффициент темпа роста производительности труда к росту среднемесячной зарплаты на этом предприятии по итогам I квартала текущего года составил 1,19%, что позволяет повышать размер заработной платы. В акционерном обществе среднемесячная зарплата за январь - март 2020 года составила Br1042,5 (темп роста - 117,7%), за март - Br1262,4.

"Предприятие работает стабильно. Теперь перешли к плановому ремонту, но перед этим создали необходимый для производства цемента запас клинкера. Поэтому временная приостановка производства клинкера никак не повлияла на продажу продукции. Стабильно отгружаем потребителям по 5 тыс. т цемента в сутки, а в апреле доходило и до 6 тыс.т. Налоги государству уплачены, зарплата полностью и своевременно выплачена. Коллектив трудится, серьезных проблем нет. Можно сделать вывод, что, несмотря на нынешние трудности, связанные с распространением коронавирусной инфекции, спрос на продукцию не уменьшается", - прокомментировал итоги работы генеральный директор акционерного общества Владимир Корчевский.

Положительную динамику развития производства демонстрируют и филиалы акционерного общества, среди них "Барановичский КЖБК", "Завод сборного железобетона №3 г. Витебска", "Молодечножелезобетон", "Новополоцкжелезобетон" и "Рогачевжелезобетон". "Вклад филиалов в консолидированную выручку ОАО составил 32,6%, объем промышленного производства сложился за I квартал на уровне Br17 млн. и увеличился на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из 5 филиалов 3 получили чистую прибыль, а по прогнозам, за полугодие все филиалы выйдут на устойчивый положительный результат", - сообщил генеральный директор.

Владимир Корчевский также рассказал, что предприятие постоянно развивается, вводятся новые объекты. В начале апреля этого года завершилась реконструкция повышенного пути. "Работы по реконструкции объекта начались в июне 2019 года, а в марте 2020-го уже закончили основные работы. Благодаря этому исключена возможность смешивания принимаемых сыпучих грузов (каменный уголь, торфобрикет) и отлажена их сортировка для соблюдения технологической дисциплины. Применяемые инженерные и технологические решения позволят сократить время использования железнодорожных вагонов под грузовыми операциями, а значит - увеличить оборачиваемость вагонов, - рассказал он. - Продуманная стратегия, рациональное использование материалов и правильно принятые решения технической службы позволили провести реконструкцию этого объекта со значительной экономией денежных средств".

Для оптимизации выгрузки дров, применяемых для котельной на местных видах топлива, и штучных материалов смонтирован козловой кран. Это позволит уменьшить затраты при выгрузке и уйти от использования наемной техники, пояснил руководитель предприятия.-0-