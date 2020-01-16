Кроссовер Geely SX11 появится на белорусском рынке в феврале

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. СЗАО "БЕЛДЖИ" намерен в феврале вывести на рынок Беларуси новый кроссовер Geely SX11, сообщил сегодня журналистам директор предприятия Геннадий Свидерский, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Геннадия Свидерского, все технические, испытательные и подготовительные работы по этой модели завершены. "Выводить на рынок будем в феврале. Причем в Беларуси раньше, чем в России, хотя в Россию тоже отгружены первые машины - для ознакомления дилеров, тестирования", - рассказал он.

На вопрос, распространят ли банки на новую модель программу кредитования с предоставлением льготного периода, Геннадий Свидерский ответил: "Думаю, что да". При этом он добавил, что все будет определять спрос. "Сроки и условия мы должны обозначить, исходя из тех данных, которые у нас будут по рынку", - сказал директор.

"Конкретные условия мы объявим, когда в феврале будем выводить машину на рынок", - добавил он.-0-